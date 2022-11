Justicia asegura están atendiendo casos de asesinato tras denuncia de exfiscal

Tras las denuncias que realizó ayer la exfiscal Janet Parra, quien dirigía la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, sobre una serie de casos listos para radicarse y que no se ha tomado acción, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, reaccionó.

“Los casos que mencionó la excompañera Janet Parra están siendo atendidos de manera diligente, conforme con los procedimientos y leyes aplicables, de modo que estos prevalezcan en corte más allá de duda razonable. En algunos de ellos faltan análisis de armas, entre otros aspectos ajenos al Departamento”, dijo Correa González.

Correa González exhortó a Parra a “aunar esfuerzos para fortalecer la confianza de los ciudadanos sobre nuestro sistema y procesos, de manera que puedan continuar colaborando en el procesamiento de delitos”.

“En el Departamento de Justicia radicamos los casos cuando estamos seguros de que están listos para prevalecer en un tribunal”, agregó.

En la tarde del viernes, Parra destapó una serie de sucesos que vivió dentro de la agencia que aumentan los cuestionamientos sobre Justicia, uniéndose a las denuncias realizadas hace unas semanas por su colega, la fiscal Betzaida Quiñones.

Parra realizó un video de unos 12 minutos en sus redes sociales donde revela que en el contenido de su carta de renuncia avisó al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que hay sobre 15 casos de asesinato que están listos para radicarse y lo único que falta es una gestión por parte de la Oficina de la Jefa de los Fiscales.

“¿Cómo es posible que yo le diga al señor gobernador que ahí hay 15 asesinatos y que él ni siquiera le pregunta al secretario de Justicia?”, expresó la licencada.

La exfiscal continuó exigiendo acción por parte del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, a quien acusa de tratar con “liviandad” los asuntos de la agencia. Además, señaló que durante esta administración han renunciado sobre 100 fiscales y esto no ha sido cuestionado.

“Yo creo que es hora de que el secretario de Justicia haga su trabajo, haga su trabajo, usted no puede venir a decir, como dijo con los casos que habló otra fiscal que usted no sabía nada, porque usted sabe de esos casos y si usted dice que no lo sabía, usted también recibió mi carta de renuncia donde yo le hablo de esos casos”, abundó la fiscal

Expresiones de Janet Parra: