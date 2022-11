Janet Parra reacciona a expresiones de Justicia tras su denuncia sobre renuncias de fiscales

La exfiscal Janet Parra reaccionó a las expresiones del director de Recursos Humanos del Departamento de Justicia donde desmintió su denuncia sobre la salida de 100 fiscales en los pasados dos años.

“El problema con Justicia es que su falta de honestidad es tal que no se dan cuenta lo errático de sus manifestaciones. De Recursos Humanos el Lcdo. Christian Castro sale a desmentirme. Castro quien obviamente responde al Secretario, quien ostenta un puesto de fiscal y nunca ha pisado un tribunal y quien como jefe de Recursos Humanos estaba presente en la reunión donde Denisse Longo amenazó con destituirme”, expresó Parra.

“Para que tengan una idea, la División de Crimen Organizado siempre tuvo 11 a 12 fiscales. Yo tenía 4!!! Cada vez que yo le pedía a la Jefa de Fiscales que me asignara fiscales me decía que estábamos menos 82 fiscales y que no había personal para asignarme. No sé que es peor, que me hubiera mentido para no darme Fiscales o que en efecto habían 82 fiscales menos. Señora Jefa de Fiscales, esos asesinatos solo necesitan de una gestión de su oficina!!!! Es cierto esos casos son “cold cases” porque son casos que son del año 2012, pero eso, distinguida Jefa de Fiscales, lejos de abonar a su postura la hace quedar peor. ¿Cómo es posible que casos del 2012 todavía usted no haya hecho las gestiones para que los informes forenses estén listos? Póngase a trabajar y deje las excusas”, añadió Parra.

Esto luego que el director de Recursos Humanos de la agencia asegurara que “no es correcta la información sobre la alegada renuncia de más de 100 fiscales en los pasados dos años. Según evidencian los registros oficiales de la Oficina de Recursos Humanos del Departamento de Justicia, el año pasado únicamente se reportaron 19 renuncias, y el presente año 24. Esta es la cantidad que usualmente se registra anualmente, en comparación con años anteriores al 2021″.

Esta semana, la exfiscal, quien dirigía la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, destapó una serie de sucesos que vivió dentro de la agencia que aumentan los cuestionamientos hacia esa agencia uniéndose a las denuncias realizadas hace unas semanas por su colega, la fiscal Betzaida Quiñones.

Parra realizó un video de unos 12 minutos en sus redes sociales donde revela que en el contenido de su carta de renuncia avisó al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que hay sobre 15 casos de asesinatos que están listos para radicarse y lo único que falta es una gestión por parte de la Oficina de la Jefa de los Fiscales.

Sin embargo, al parecer esto no era de conocimiento del primer mandatario ya que según indicó la licenciada este no ha leído su carta de renuncia.