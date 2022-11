Exfiscal alega avisó a Pierluisi sobre 15 casos de asesinato listos para radicarse y no se ha tomado acción

La exfiscal Janet Parra quien dirigía la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, destapó una serie de sucesos que vivió dentro de la agencia que aumentan los cuestionamientos hacia esa agencia uniéndose a las denuncias realizadas hace unas semanas por su colega, la fiscal Betzaida Quiñones.

Parra realizó un video de unos 12 minutos en sus redes sociales donde revela que en el contenido de su carta de renuncia avisó al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que hay sobre 15 casos de asesinato que están listos para radicarse y lo único que falta es una gestión por parte de la Oficina de la Jefa de los Fiscales.

Sin embargo, al parecer esto no es de conocimiento del primer mandatario ya que según indicó la licenciada este no ha leído su carta de renuncia.

“¿Cómo es posible que yo le diga al señor gobernador que ahí hay 15 asesinatos y que él ni siquiera le pregunta al secretario de Justicia?”, expresó Parra.

“Obviamente, si no leyó mi carta de renuncia, esos quince asesinatos, él no sabe ni que existen. Si el señor gobernador que es el que puede llamar a cuentas al secretario de Justicia no sabe lo que dice mi carta de renuncia pues, ¿Qué yo puedo esperar del señor secretario? ¿Qué vamos a esperar? Que esos casos duerman el sueño de los justos, porque nadie hace nada, nadie sabe nada”, añadió.

La licenciada continuó exigiendo acción por parte del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, a quien acusa de tratar con “liviandad” los asuntos de la agencia. Además, señaló que durante esta administración han renunciado sobre 100 fiscales y esto no ha sido cuestionado.

“Yo creo que es hora de que el secretario de Justicia haga su trabajo, haga su trabajo, usted no puede venir a decir, como dijo con los casos que habló otra fiscal que usted no sabía nada, porque usted sabe de esos casos y si usted dice que no lo sabía, usted también recibió mi carta de renuncia donde yo le hablo de esos casos”, abundó la fiscal.

“Es bien difícil tú ver un Departamento de Justicia que en estos últimos dos años que es lo que lleva el señor secretario dirigiendo el Departamento han renunciado más de 100 fiscales. ¿Cómo es que nadie le cuestiona eso al señor secretario por qué le han renunciado 100 fiscales? ¿Qué es lo que está pasando? Cómo si alguien le dice a usted mire hay 15 asesinatos que no hacen nada, que la jefa de fiscales no hace lo que tiene que hacer, que el secretario no hace lo que tiene que hacer...¿Cómo es que usted no cuestiona eso?”, cuestionó.

La exfiscal relató en el video que el pasado 29 de abril fue la fecha en que presentó su renuncia en la Oficina de Nombramientos de Fortaleza. Sin embargo, esta tuvo que dejar el documento en el pasillo ya que ni tan siquiera la dejaron entrar a una de las oficinas. Por esta razón, la licenciada cree que su carta de renuncia no ha sido leída por el primer mandatario.

“Yo no pretendía que me pusieran una alfombra roja ni que me despidieran con mariachis, pero lo mínimo que un empleado público que lleva 26 años de su vida en el servicio público es que te pasen a una oficina para que entregues el documento...me atendieron en el pasillo”, señaló la exfiscal.

La fiscal contó que más tarde ese día recibió una llamada del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli preguntándole sobre las razones de su renuncia. Ese día, Parra asegura haberle indicado a Emanuelli que deseaba reunirse personalmente con él para contarle sobre situaciones de las cuales según ella, él no tiene conocimiento. Entre las cuales se encuentran los 15 casos de asesinato listos para ser radicados.

“Yo quiero hablar con usted, personalmente, porque hay cosas que usted no sabe y de las cuales está enajenado. Me dijo: -sí, te llamo para reunirnos-. Han pasado siete meses y esa llamada nunca se ha dado”, dijo Parra en el video.

“Escuchar ayer al gobernador de Puerto Rico, decir que no ha leído mi carta de renuncia, me lleva a pensar que esa carta de renuncia alguien la recibió, fue a dónde él y le dijo -Janet Parra renunció- firma la carta de renuncia sin discutir los detalles de esa carta, porque el 3 de mayo yo recibí una carta del gobernador aceptando mi renuncia”, añadió.

En el video, la licenciada también contó que mientras estaba dentro de Justicia se le regañaba por el contenido que publicaba en las redes sociales. Una de las situaciones que vivió fue en mayo del 2020 cuando realizó un video en contra del proyecto para hacer retroactivo que solo pueda ser convicta la persona que sea encontrada culpable por unanimidad en juicios por jurado, radicado por el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz.

En ese momento, según cuenta, la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, le indicó que radicarían cargos en su contra y comenzarían un proceso de destitución por las expresiones.

“La realidad es que siempre ha habido una mordaza, en mi caso particular yo sabía que me estaban vigilando las redes sociales y se me amenazó con que me iban a botar. Yo estuve 26 años en el gobierno, nunca estuve en la práctica privada, nunca ejercí la práctica privada de la profesión, siempre fui una funcionaria pública, soy jefa de familia, que tiene deudas igual que usted que pagar, hijos que mantener y no es fácil tú tener unas jefas que te digan, te vamos a botar si tú sigues dando tu opinión, si tú sigues diciendo lo que tú piensas”, expresó Parra.

Finalmente, Parra exigió tanto al gobernador como el secretario que tomen acción en cuanto a lo que está sucediendo actualmente en el Departamento de Justicia y los 15 casos de asesinato listos para radicar. Además, acusó a Emanuelli de no conocer la agencia.

“Señor gobernador, el Departamento no se ha caído, no se ha ido por un barranco porque usted tiene allí fiscales comprometidos, empleados comprometidos, desde administración, monopolio, registro, todas esas divisiones usted tiene personal comprometido que mantiene bien al Departamento de Justicia a pesar de tener a una persona que lo dirige, que nunca ha sido funcionario público, que no conoce al Departamento y que no sabe lo que tiene que hacer para que este pueblo vuelva a tener confianza en ese Departamento de Justicia. Si el gobernador no leyó mi carta y nadie le llama la atención al secretario de Justicia, esos quince asesinatos se van a quedar ahí, yo me fui hace siete meses y no se ha hecho nada”, culminó diciendo la fiscal.

Las expresiones de la exfiscal se unen a las realizadas hace semanas por la fiscal Betzaida Quiñones, encargada del caso de Kevin Fret quien fue asesinado en el 2019 y ha indicado que desde el Departamento de Justicia se le obstaculizó la investigación.

Expresiones de la licenciada Janet Parra

La noticia sobre la renuncia de la exfiscal el pasado mes de abril tomó por sorpresa a muchos. Posteriormente en junio denunció al Departamento de Justicia luego de que no se encontrara causa contra los imputados en el caso de asesinato del boxeador Héctor “Macho” Camacho.

“Yo me siento igual de triste y apenada que el día que renuncié, porque veo que las cosas en el Departamento de Justicia van de mal en peor”, expresó la exfiscal en entrevista con Los Datos son Los Datos (Wapa TV) en junio de este año.

Parra denunció que el Departamento de Justicia no brinda los recursos necesarios a los fiscales para hacer su trabajo y resolver los casos.

“En el sentido de que no hay coordinación, no hay recursos, cómo tú puedes hacer un trabajo e invitar a la ciudadanía a ayudar cuando a la hora de la verdad no se le brindan los testigos lo necesario para que ellos se sientan en la confianza y sientan quie están siendo apoyados por el Departamento de Justicia, esto es crónica de una muerte anunciada”, indicó.

“Lamentablemente no sé dónde están las prioridades, los recursos no aparecen, hay que hacer el trabajo hay unos fiscales fajándose y no tienen los recursos para hacer su trabajo”, expresó.

“Las cosas que habían que hacer por ese testigo no eran gran cosa, era darle seguridad al testigo, un proceso de confianza que este sintiera que su seguridad no iba a estar en juego, hacer los proceso adecuadamente para que su probatoria no se vea afectada en los Estados Unidos, no era nada del otro mundo. El Departamento de Justicia sigue con miras a otras cosas, no dándole prioridad a lo que realmente es importante”, añadió en ese momento.