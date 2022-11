Benzema se lesiona y se perderá el Mundial

DOHA (AP) — Un mes después de que se llevó el Balón de Oro para coronar su fenomenal ascenso, el sueño de Karim Benzema de ganar el Mundial llegó a su fin antes de que pudiera disputar algún encuentro en Qatar.

Francia, campeón defensor de la Copa Mundial, recibió un duro golpe tras la noticia de que el delantero se perderá el torneo tras sufrir un desgarro muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda en el entrenamiento del sábado.

“Karim Benzema estará fuera toda la Copa Mundial”, indicó la Federación de Fútbol de Francia. “Tras lesionarse el cuádriceps del muslo izquierdo, el delantero del Real Madrid se verá obligado a renunciar al Mundial”.

Benzema participaba en su primera sesión completa de entrenamiento con Les Blues cuando tuvo que salir tras sentir un dolor en el muslo izquierdo, informó la federación.

“Se sometió a una resonancia magnética en el hospital (clínica) en Doha, que desafortunadamente confirmó el desgarre”, dijo la FFF y agregó que necesitará tres semanas para recuperarse.

Benzema publicó un mensaje a los aficionados después de que se dio a conocer la noticia.

“Nunca me he dado por vencido en mi vida, pero hoy tengo que pensar en el equipo, como siempre lo he hecho”, dijo en un mensaje en su cuenta de Instagram. “Entonces la razón me dice que debo darle el lugar a alguien que pueda ayudar al equipo a tener una gran Copa del Mundo. Gracias por todos los mensajes de apoyo”.

“Estoy muy triste por Karim, quien hizo de esta Copa Mundial su objetivo principal”, comentó el seleccionador de Francia Didier Deschamps.

Benzema había tenido poca actividad en las últimas semanas.

Desde que ganó el Balón de Oro el mes pasado, Benzema disputó menos de 30 minutos con el Madrid tras ingresar como suplente en la Liga de Campeones.

L'Equipe detalló que Benzema “sintió un agudo dolor” en el muslo izquierdo durante un entrenamiento.

Francia debuta contra Australia el martes por el Grupo D. Dinamarca y Túnez serán sus otros rivales.

Este es un duro golpe para Benzema, el quinto jugador francés que gana el Balón de Oro y el primero desde que lo hizo su ídolo Zinedine Zidane en 1998.

Benzema fue el máximo anotador de Francia en el Mundial 2014, pero no jugó en la victoriosa campaña de Francia en la Copa de 2018 debido a que fue marginado del equipo tras su papel en un escándalo de un video sexual junto a su entonces compañero de la selección Mathieu Valbuena.

El desenlace del escándalo llevó una dramática caída para Benzema. Recibió fuertes críticas en su país, incluyendo a nivel político. Esto lo llevó a ser excluido de la selección desde octubre del 2015 hasta que Deschamps lo llamó en mayo del año pasado.

En el Campeonato Europeo Benzema se vio fuerte y fue el máximo anotador de Francia con cuatro goles.

Ahora se une a una lista de jugadores lesionados poco antes del Mundial con grandes nombres como los compañeros del Bayern Munich, el senegalés Sadio Mane y el alemán Timo Werner. Así como los compañeros de Benzema con Francia, Paul Pogba, N'Gole Kante y Christopher Nkunku.

El equipo de Deschamps ha estado plagado de lesiones.

Nkunku se lesionó minutos antes del término de la última sesión de entrenamiento del martes por la tarde y Randal Kolo Muani fue citado en su lugar al día siguiente.

Deschamps tendrá que esperar ansiosamente para saber si Raphael Varane, su mejor defensa central, estará en forma para enfrentar a Australia — casi un mes desde que salió cojeando con una lesión en el muslo derecho en un encuentro del Manchester United.

El defensa Presnel Kimpembe tuvo que retirarse el lunes debido a que no se recuperó a tiempo tras una ausencia de seis semanas por una lesión en el tendón de la corva.