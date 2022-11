Carmelo Ríos asegura presidente del Senado no quería bajar nombramiento de Nino Correa

El senador Carmelo Ríos desmintió al presidente del Senado, José Luis Dalmau, asegurando que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) no tenía intención de bajar a votación el nombramiento interino de Nino Correa para dirigir el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Ríos dijo que Dalmau, como también presidente de la Comisión de Nombramiento, nunca hizo un informe positivo del nombramiento de Correa.

“Este es un asunto serio y no existe espacio para juego de palabras. La realidad, y así todos los senadores que estaban presentes lo vieron, es que la delegación del Partido Popular no trajo a discusión el nombramiento de Nino Correa en el último día de sesión el pasado 15 de noviembre, como tampoco lo hicieron desde agosto cuando se nominó. Ellos alegan ser la mayoría, tenían que bajar el informe positivo de la Comisión de Nombramientos, que preside Dalmau, para entonces entrar al proceso de confirmación. Eso nunca lo hicieron”, sostuvo Ríos.

“El Presidente del Senado sabe muy bien porque se retiró a última hora el nombramiento de Nino, porque si no lo hacía el señor Gobernador, se colgaba porque no se bajó nunca el informe de la Comisión de Nombramiento y de colgarse, no se podía volver a nominar este cuatrienio. Puerto Rico completo sabe el compromiso del Partido Nuevo Progresista con el nombramiento de Nino Correa, si fuimos nosotros que lo nominamos. Decir otra cosa es faltarle a la verdad”, agregó el líder estadista.