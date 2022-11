Truenan contra proyecto federal que buscaba acelerar la estadidad

El derrotado proyecto de la Cámara de Representantes federal HR1522, que pretendía establecer un proceso expedito para la admisión como estado de Puerto Rico a la Unión estadounidense y que fuera agresivamente respaldado por la comisionada residente, Jenniffer González, fue cuestionado duramente hoy durante la audiencia del Comité de Recursos Naturales Oficina de Asuntos Insulares de ese cuerpo legislativo para atender el estado de la reconstrucción luego de los desastres y el desarrollo de la red eléctrica de Puerto Rico.

El correligionario de la comisionada residente, el representante por el estado de Georgia, Jody Hice, criticó la manera atropellada en que se intentó someter el proyecto, de la autoría del representante demócrata por el estado de la Florida, Warren Soto y del cual González había sido coptrocinadora.

“El propósito de esta audiencia es tratar la reconstrucción posterior al desastre y el desarrollo de la red eléctrica, pero la realidad es que cada vez que tenemos una audiencia aquí para Puerto Rico, pasa una de dos cosas, y está sucediendo aquí nuevamente hoy. Vienen aquí con las manos extendidas, pidiendo más dinero o pidiendo la estadidad. Eso es con lo que siempre hemos lidiado aquí”, señaló Hice luego de que el gobernador Pedro Pierluisi ofreciera un recuento de cuántos fondos federales se han requerido para el proceso de reconstrucción, que a todas luces no termina de concretarse.

“Hay muchos hechos y argumentos convincentes que necesitan ser considerados y el proyecto de ley que este comité forzó a aprobar, el HR 1522, tenía fallas intrínsecas. Por ejemplo, el proyecto de ley no permitía que Puerto Rico siguiera siendo un territorio, y es fundamental que se permitan todas las opciones posibles y eso es bastante significativo cuando se dejó de lado por completo”, añadió.

El congresista aseguró que ese proyecto de ley tampoco proponía absolutamente nada para resolver la crisis financiera por la que atraviesa Puerto Rico.

“Pero lo que probablemente me perturba más que nada es que este comité impuso esa legislación a través de una audiencia de mark-up sin siquiera tener vistas sobre la legislación en sí. Eso es inaceptable”, tronó el legislador federal.

“Cuando se trata de algo como la estadidad, debe pensarse bien. Es un proceso meticuloso, no es algo que se deba hacer a la fuerza ni algo que se deba tratar sin pensarlo seriamente, y simplemente decir ‘ok, bueno, votemos sobre esto, sigamos adelante’. Esa no es en absoluto la manera de lidiar con eso”, añadió.

Hice opinó que el Comité de Recursos Naturales Oficina de Asuntos Insulares de la Cámara baja le ha “causado un gran daño” a Puerto Rico al aprobar legislación sin siquiera realizar audiencias adicionales para atender el estatus de la Ley Promesa y llamó al Comité a hacer lo propio y ser responsable en ese sentido.

“Y aquí estamos, seis años después, y Puerto Rico aún no tiene un presupuesto balanceado. Se han hecho algunos progresos, y no voy a insinuar lo contrario. Pero, aunque se han logrado algunos avances, ni siquiera estamos cerca de tener una discusión seria sobre la estadidad”, señaló Hice.

“Hay tantos problemas y aquí hemos estado jugando con el problema. El gobierno debe asumir la responsabilidad y solucionar los principales problemas que enfrenta Puerto Rico incluso antes de que comencemos discusiones serias aquí sobre la estadidad”, añadió.

Por su parte, la comisionada residente, Jenniffer González ripostó a las declaraciones de Hice indicando que respeta su opinión pero que no la aceptaba dado que él no tenía la autoridad para hacer dichos señalamientos toda vez no había sido electo por el pueblo de Puerto Rico.

“El representante Hice tiene derecho a opinar sobre el estatus de la isla, pero él no vive en Puerto Rico ni representa a la isla. Nadie de la isla votó por él para hacer esos comentarios, los únicos elegidos aquí para hacer ese trabajo somos el gobernador de Puerto Rico y yo. Los dos respetamos la voluntad del pueblo de Puerto Rico que votó no una, ni dos, sino muchas veces, rechazando el estatus territorial actual”, señaló González durante su turno, en respuesta a su correligionario.

La comisionada residente aseguró durante su alocución que todos los problemas financieros por los que atraviesa Puerto Rico tienen su raíz en el estatus político de la isla. No obstante, aceptó que el destino de la isla yace en las manos de la Cámara de Representantes y cuestionó el por qué se intenta discriminar contra Puerto Rico en tiempos de crisis.

“Tiene razón, el Congreso de los Estados Unidos puede hacer lo que quiera con sus territorios y puede hacer lo que quiera con el tema de Puerto Rico, pero todavía enfrentamos muchas necesidades como otros estados, como Louisiana, como New Jersey, como Texas, donde también fueron golpeados por huracanes. Entonces, ¿por qué tratar a Puerto Rico de manera diferente a la forma en que trata a otros estados cuando están en un momento de necesidad?”, cuestionó González.