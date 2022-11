Lenguaje para la inclusión: Víctor Luis Gastón encontró en su sordera una ruta al futuro

Víctor Luis Gastón Rivera nació oyente y así vivió hasta los 17 años, cuando perdió la audición y pasó a ser sordo parcial. Comenzó a percatarse de su sordera entre grado 11 y 12. Los maestros observaron que Víctor malinterpretaba las cosas muy fácilmente y recomendaron que su familia lo llevara al médico para ver si todo estaba bien.

“Y un día había un evento de sordos, una celebración de sordos en Plaza las Américas. Había un letrero que decía ‘clase de lenguaje de señas’. Y fui a observar, pregunté a un hombre que estaba allí y le dije: ‘mire, ¿y esa clase de lenguaje de señas?’. Y él me dijo: ‘¿tú tienes problemas auditivos?’. Mi mamá y yo nos miramos. Le dije que no. Y él: ‘sí, sí, porque cuando tú llegaste aquí empezaste a leer mis labios’. Me dio una tarjeta para ir a radiología y así fue. Tenía pérdida de audición y ese fue el proceso”.

Víctor estudió educación e hizo su práctica con estudiantes sordos. Se hizo maestro de nivel primario. Además, aprendió lenguaje de señas y lleva 25 años siendo intérprete de lenguaje de señas.

“Lo importante es identificar quién tú eres, dónde te sientes más cómodo, qué mundo te puedes encontrar y seguir desarrollando. Lograr tus metas. No importa si las personas hablan cosas negativas. Lo importante es confiar en ti mismo”.

