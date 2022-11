Lenguaje para la inclusión: Celimar Rivera da lecciones de perseverancia a pesar del discrimen

Celimar Rivera Cosme comenzó a trabajar en el Colegio San Gabriel el año pasado. Es sorda parcial. Le encanta su trabajo porque tiene la oportunidad de servir como modelo para los niños. “Que me puedan ver y así motivarlos a que continúen adelante”.

En su familia todos son sordos, pero ella estudió en una escuela pública donde todos los estudiantes eran oyentes. Eso le sirvió para balancear sus aspiraciones y, luego de mucho esfuerzo y terapias, poder hablar.

“Hay algunas palabras que no me salen perfectas. Pero eso no ha sido un impedimento para mí. Yo he continuado con las cosas de mi vida”, asegura. Es intérprete de señas. Ayuda a sus compañeros a comunicarse con los oyentes y hasta lideró los esfuerzos para interpretar en lenguaje de señas los últimos conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico.

Celimar trata de cambiar la mentalidad de los oyentes todos los días. “Para que los oyentes, cuando vean un sordo, puedan entender que nosotros podemos ser admitidos en cualquier lugar y podemos hacer las cosas como cualquier otra persona. Por ejemplo, un oyente puede pensar que un sordo no puede ir a un concierto a disfrutar. Pero no, nosotros sí podemos disfrutar el concierto, podemos bailar con las vibraciones porque eso se siente”.

Celimar estudió un bachillerato en programas de interpretación. Buscó trabajo en la Universidad de Puerto Rico para ser intérprete. Cuando entrevistó, le preguntaron cómo aprendió lenguaje de señas. Ella dijo que era sorda. No le dieron el trabajo.

“Me sentí frustrada porque discriminaron contra mi persona”. Sin embargo, más adelante, eso se convirtió en combustible para lograr algo más grande. Se convirtió en profesora en una universidad privada.

“Un día estaba ofreciendo un taller y la persona que me rechazó para el trabajo fue. Y la saludé, le dije que yo era la profesora. Fue un reto y una motivación para seguir”.

Desde el 2019, Celimar administra una página en las redes sociales llamada Señas con Celi, donde entrevista a personas sordas con negocios pequeños y así promociona eventos para sordos al tiempo que promueve la integración. Para Celimar, la igualdad y la humildad son la clave del éxito.

