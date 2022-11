Dalmau señala al PNP de “echar culpas” y no actuar a favor del nombramiento de Nino Correa

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, se expresó el jueves en torno a la aprobación de la designación de Nino Correa como Comisionado Interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

En sus expresiones, el presidente del Senado reacciona a reclamos por parte del PNP

“Las expresiones de varios líderes del PNP constituyen un acto de echar culpas cuando nunca han actuado en favor del nombramiento de Nino Correa Filomeno. Ningún integrante de la delegación PNP en el Senado ha presentado una Resolución para avalar el nombramiento interino del señor Correa Filomeno. De hecho, la primera ocasión que el Senado prestó el consentimiento para el interinato fue a través de la Resolución del Senado 269 presentada y aprobada el 30 de junio de 2021. Luego, el mes noviembre presenté la segunda Resolución del Senado 465, para qué se aprobará un nuevo término. Por último, el pasado mes de junio de este año se aprobó la Resolución del Senado 625 como Director Interino del Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres”, expresó Dalmau.

“De hecho, ni siquiera la Fortaleza había enviado en las tres ocasiones anteriores, una solicitud de nombramiento interino. En esta ocasión se envió un nombramiento interino y cómo ha ocurrido en otras instancias fue retirado el último día de Sesión. El Gobernador tiene la facultad de hacer un nuevo nombramiento interino para el señor Correa Filomeno desde el día de ayer. Por tanto, los reclamos del senador Carmelo Ríos, entre otros, no sólo carecen de mérito, sino que dejan fuera su propia inacción y refleja un intento claro de jugar a la política con el nombramiento del señor Correa Filomeno”, añadió.

“Cómo el País conoce, los requisitos del cargo exigen una preparación académica que el señor Nino Correa no posee. Por tal razón, resulta imposible hacer una designación en propiedad al cargo y someterlo para Consejo y Consentimiento del Senado de Puerto Rico. Sin embargo, Nino Correa cuenta con el respaldo de mi delegación para mantenerse en la posición de manera interina o hasta tanto cumpla con los requisitos del cargo público. En síntesis, hoy Nino Correa puede mantenerse en el cargo si el Gobernador lo nombra interinamente y en receso, por lo que las expresiones de miembros del PNP carecen de veracidad y su intención es jugar a la política con la carrera pública y de servicio del señor Correa Filomeno”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

El gobernadora Pedro Pierluisi informó ayer que retiró a tiempo el nombramiento de interinato de Correa Filomeno para volver a nombrarlo durante el receso legislativo.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles, que designará nuevamente a Nino Correa Filomeno como comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) luego que el Senado no diera paso a su confirmación en el último día de la sesión ordinaria.

“Bueno, pues lo voy a volver a designar de forma interina, porque yo no puedo dejar el negociado descabezado y Nino ha hecho una labor ejemplar. Así que yo no creo que aquí hay controversia alguna de que él permanezca en esa posición de forma interina”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Sí, lo retiré a tiempo, pero. Pero para ahora. Entonces, hoy día, redesignarlo como comisionado interino”, añadió.

Cuestionado si existe otra persona para sustituir a Correa Filomeno, Pierluisi Urrutia contestó: “Hay personal en el Negociado de Manejo de Emergencias, pero la persona idónea para dirigir ese negociado es Nino Correa”.

“Yo sometí un proyecto de ley que nunca han actuado sobre el mismo, precisamente diciendo que por vía de la experiencia, cuando es una experiencia vasta como la que tiene Nino, que debe ser suficiente para la designación. Yo creo que es más bien que habían tantos nombramientos pendientes de confirmación que no dieron abasto o no pudieron atenderlos todo. Yo no creo que había controversia en cuanto a la confirmación de Nino Correa como interino”, añadió.

Asimismo, el mandatario descartó convocar a una Sesión Extraordinaria. “No lo estoy contemplando”, concluyó.