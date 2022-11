Dalmau reconoce que el PPD enfrenta complicado panorama de cara al ciclo electoral

El presidente del Partido Popular Democrático PPD, José Luis Dalmau, se distanció hoy de las decisiones tomadas en el interior de la colectividad por la Junta de Gobierno y reconoce que representan un complicado panorama de cara al ciclo electoral.

Y es que luego de celebrarse la asamblea de reglamento el pasado domingo, la colectividad aprobó que el 7 de mayo de 2023 se elija un nuevo presidente. A esto se suma que en diciembre se realiza la radicación de candidaturas para la gobernación, lo que podría terminar en una primaria en verano del 2024 ante varios líderes del partido que ya se han hecho disponible para una contienda por la gobernación, para finalmente presentar el candidato a las elecciones de noviembre de 2024.

Al cuestionarle al líder del Partido si la determinación de seleccionar un presidente en mayo fue una buena movida o los coloca en desventaja en medio de varios procesos competitivos, Dalmau los despachó como una determinación de la Junta de Gobierno que debe acatar, aunque recalcó que en su propuesta había sugerido agosto como el mes para la selección del presidente.

“Yo hice una propuesta, la Junta de Gobierno la cambio del 14 de agosto para febrero 26, la Junta aprobó un reglamento, hubo diferencias con ese reglamento, se hicieron los ajustes de cambio de fecha… el 7 de mayo, lo puso la asamblea de reglamento. Yo no he puesto fechas en ningún momento, excepto la del 14 de agosto, así que yo acato lo que diga la junta para bien o para mal, me guste o no me guste, tengo que acatar lo que dice la junta”, apuntó.

No obstante, aseguró que en la controversial asamblea de reglamento se aprobó el 98% de su propuesta inicial del pasado 15 de junio y que varios miembros de la colectividad criticaron y se opusieron.

“Cuando se lleva a la Junta de Gobierno, determina, primero por unanimidad y después en votación dividida, que no debemos juntar las dos primarias a la misma vez porque eso podría debilitar o dividir la colectividad. Entonces la Junta determina atender el reglamento y cambiar la estructura de la colectividad para un consejo ejecutivo. Como es de conocimiento público hubo un rechazo”, sostuvo.

Dalmau dijo sentirse satisfecho por entender que se acogió su propuesta para que “todos los populares votaran” y porque la colectividad ya tiene un nuevo reglamento que no se enmendaba hace 12 años.

El reglamento, señaló, “permite darle participación y ser más inclusivo en la silla que ocupa el directorio y la junta del Partido Popular”.

No descarta ser opción para volver a dirgir el PPD

En tanto, el también presidente del Senado no descartó que vuelva a figurar como opción para dirigir el partido, aunque no ha tomado una decisión.

“Yo voy a estar donde los populares quieran que yo esté. Yo siempre he estado disponible para trabajar para mi partido pero en el momento que se vayan a abrir las candidaturas y que yo tome alguna decisión entonces la estaré informando”, señaló.

El presidente del PPD entiende que luego del proceso de la Junta de Reglamento, el partido está más unido.

“Después de una votación unánime salió todo el mundo unido y contento del resultado de una asamblea de reglamento. Hubo criticas a cómo iba a quedar la estructura. En el caso mío de que yo quería quedarme, si el que propuso que fuera en agosto fui yo y me dijeron que era muy pronto. Los cambios los hizo la Junta de Gobierno, no los hice yo. Yo nunca le pedí a nadie en la Junta que hiciera algo para yo permanecer en el cargo”, aseguró.