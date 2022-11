Puertorriqueño colabora en el lanzamiento de Artemis

Edwin Martínez, criado en Mayagüez, es el primer hispano y puertorriqueño en ocupar un puesto de dirección en el Centro Espacial Kennedy, donde se realizó este miércoles el histórico lanzamiento de Artemis.

Según explica la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Edwin Martínez obtuvo su grado en Administración de Empresas en el recinto de Mayagüez y hoy labora en el Kennedy Space Center.

La misión Artemis I despegó la madrugada del miércoles sin tripulación utilizando muñecos de prueba, dando un paso crucial para que Estados Unidos logre llevar astronautas a la superficie lunar por primera vez en medio siglo, desde el final del famoso programa Apollo hace 50 años.

Es la más reciente misión del Centro Espacial Kennedy y busca probar el cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión, para viajar más allá de la Luna y orbitar el satélite terrestre, antes de enviar una misión tripulada. El lanzamiento de la misión Artemis, sin tripulación, fue cancelada varias veces tras luchar contra problemas con la carga de combustible mientras se preparaba para lanzarse en un viaje histórico alrededor de la Luna.

Desde el 2002 Martínez, nacido en Nueva York y criado en Mayagüez desde los cinco años, labora en el Departamento de Adquisiciones de NASA en donde ha ido escalando hasta llegar a la posición de director interino y en donde maneja un presupuesto de más de $2,000 millones (2 billones) al año. Es el primer hispano y puertorriqueño en llegar a ocupar un puesto de dirección en el importante centro espacial.

“Mi aspiración es continuar colaborando en mi posición con NASA para lograr la misión de regresar a la Luna y eventualmente al planeta Marte y así ayudar con la exploración científica para el mejoramiento de la humanidad”, señaló Martínez.

Orgulloso de sus raíces y de su educación, Martínez relató su travesía luego de graduarse en 1994. “Tenía la esperanza de conseguir una oportunidad de empleo en mi campo de estudio y ejercer en Puerto Rico hasta llegar al retiro. Lamentablemente, no sucedió así y después de dos años difíciles, en el 1996, salí de Puerto Rico hacia el ejército de los Estados Unidos. Aunque no era lo que deseaba, aun así, le daba gracias a Dios por la oportunidad porque en ese momento ya estaba casado y con un hijo. Varios años después se abrió una oportunidad de empleo y solicité para una posición con la NASA en el Kennedy Space Center”, explicó.

Martínez destacó que la educación en su área de concentración, así como como la teológica, contribuyeron de manera significativa, “ya que fueron clave en la formación del líder y persona que soy”.

“La Católica ha sido pieza instrumental en mis logros profesionales y en mi vida personal. Lo que hoy he alcanzado en mi carrera ha sido en gran parte por la educación única que recibí. Soy testimonio de que una educación con una base espiritual es la combinación ideal para triunfar. La atmósfera familiar dentro del recinto de Mayagüez y el número reducido de estudiantes por clase proveyó una relación cercana con profesores y con la administración del recinto. Lo que allí aprendí fue clave para mi desarrollo lo cual he aplicado en mi carrera. Las buenas relaciones con mis compañeros de trabajo han sido cruciales para llegar a donde estoy hoy día. La base y el fundamento de una educación centrada dentro de la fe y la espiritualidad no solo me han definido en lo personal, pero de igual manera en lo profesional. Dios ha sido la base, fundamento y centro de mi vida”, destacó.

En torno a sus planes, Martínez sostuvo que, “continuaré con mi arduo desempeño y dedicación para que se me continúen abriendo las puertas de oportunidades y poder llegar a niveles en donde pueda colaborar de forma productiva y positiva dentro de la NASA. Mi enfoque es mirar más allá de un puesto o título y ser agradecido con Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre mí. Mi mayor logro será ser visto por mis empleados y colegas como un líder en quien confiar y que todos respetan por su integridad, buenos valores y moral”.

El día de este boricua comienza organizando sus reuniones con ejecutivos del Centro Espacial, en donde provee asesoría como experto en el campo de compras y contratos para establecer estrategias para obtener y manejar los productos y servicios necesarios para las operaciones y misiones del Centro, como el lanzamiento de Artemis.

Si el viaje de Artemis inicia según programado y todo sale de acuerdo con lo previsto, la Artemis II, y más adelante una tercera misión llevaría tripulación en la que los astronautas de la NASA volverán a pisar la superficie lunar…y en cada paso estará el compromiso y trabajo de este comprometido puertorriqueño.