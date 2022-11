PIP de Aguadilla se une a convocatoria y exige explicaciones al alcalde por construcción en el muelle de azúcar

El Secretario de Asuntos Municipales del Comité del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) de Aguadilla, Héctor Rivera Viera, hizo un llamado a participar de la manifestación convocada para este jueves, 17 de noviembre a las 10am frente a la alcaldía de Aguadilla, que busca se paralice la destrucción de las Cuevas Las Golondrinas.

“Nos unimos a la manifestación convocada frente a la alcaldía para exigir que se tomen cartas en el asunto ante las irregularidades que, desde el día uno, hemos denunciado con el proceso de permisología que ha viabilizado esta destrucción ambiental en las Cuevas Las Golondrinas. Es tiempo de que aquellos que tienen que ver con esta barbaridad rindan cuentas y asuman su responsabilidad”, sentenció Rivera Viera.

El líder independentista y comunitario exigió explicaciones al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, por su inacción y por el posible conflicto de interés que le supone el haber recibido donativos de parte de los dueños del proyecto.

“Hay que estar claros. No estamos hablando de un donativo de campaña en año electoral, estamos hablando de unos donativos al alcalde por parte de los proponentes del proyecto que se hicieron en julio del 2021 y un mes después el municipio le dio los permisos de construcción”, señaló Rivera Viera.

De la misma forma, el Secretario de Asuntos Ambientales del PIP en Aguadilla, Héctor Santaella, destacó la necesidad de adoptar una nueva Ley de Costas que impida la otorgación de permisos de forma cuestionable y sin la transparencia necesaria para una sana administración pública.

“Desde que nosotros radicamos la querella en el Departamento de Recursos Naturales han pasado siete meses y esta construcción aún sigue siendo objeto de controversia. Con una Ley de Costas adecuada y atemperada a nuestra realidad, esta situación no estaría sucediendo. No podemos permitir que el criterio para otorgar un permiso sea la cantidad de dinero que se le done a un político”, finalizó Santaella.