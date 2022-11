Inauguran centro de excelencia aeroespacial en el RUM

Pratt & Whitney, la compañía líder en diseño y fabricación de motores de avión, inauguró durante la mañana de hoy y después de casi 3 años de planificación y desarrollo: TurboLab, el primer centro de excelencia en aeroespacial de Pratt & Whitney en Puerto Rico y el Caribe.

El laboratorio, está ubicado en el edificio Antonio Lucchetti dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Esta iniciativa busca adiestrar al estudiantado y facultad en conceptos pertinentes a la industria aeroespacial, en el área de ingeniería aeroespacial (turbinas de gas, controles y ‘embedded systems’, y diseño asistido por computadoras).

El evento contó con mensajes de bienvenida de representantes de la Universidad de Puerto Rico, ejecutivos de Pratt & Whitney y una enriquecedora intervención de estudiantes. La estudiante Juliany Morciglio de cuarto año de la escuela superior Benito Cerezo en Aguadilla, quien participó en el primer internado para estudiantes de escuela superior de Pratt & Whitney y de la primera academia NAF en la isla, compartió su experiencia en los programas. Por su parte, Xaymara Median García, estudiante senior del departamento de ingeniería mecánica del RUM, contó cómo ser parte del programa Co-op que ofrece Pratt & Whitney ha impactado su desarrollo. Antes de inaugurar oficialmente el espacio y ofrecer recorridos a través del TurboLab, los asistentes tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo se encendía una turbina aeroespacial, un motor turbojet a escala ante sus ojos (y oídos protegidos por tapones de oídos provistos por los organizadores).

Josy Acosta, presidenta y gerente general de Pratt & Whitney Puerto Rico y también egresada del RUM resaltó la importancia del proyecto: “esta iniciativa es importantísima para poder trazar un camino real para que jóvenes puedan dedicarse a lo que les apasiona. TurboLab abre la puerta al estudiantado para que puedan experimentar de primera mano la innovación en la industria aeroespacial. Combinado con las secuencias curriculares, las colaboraciones profesionales, los internados, los co-op y las oportunidades para estudiantes que estén curiosos e interesados en el área espacial, TurboLab se convierte en una incubadora práctica y efectiva de talento local de alto calibre.”

La Dra. Sheilla Torres Nieves, catedrática asociada en el Departamento de Ingeniería Mecánica en el RUM, fue nombrada directora de Centro de Ingeniería Aeroespacial y Sistemas No Tripulados (CAUSE por sus siglas en inglés) en el 2017. CAUSE se funda en el 2013 en lo que podríamos llamar el boom de la actividad aeroespacial de la isla. El tema se convierte en un punto focal para la UPR y se designa a nivel central que Mayagüez es el campus central por su especialidad ingeniería y se convierte en la punta de lanza para todas las actividades de aeroespacial, con un enfoque interdisciplinario entre todas las ingenierías. La UPR históricamente ha tenido colaboraciones con Pratt & Whitney, y en la búsqueda de cómo fortalecer y amplificar colaboraciones, la Dra. Torres, junto a Emmanuel Arzuaga, José Colom y otros profesores presentan una propuesta a Pratt & Whitney en el 2018-2019.

Luego de más de una veintena de visitas de expertos de Pratt & Whitney y reuniones para entender las necesidades actuales de la industria y las del futuro, pudieron diseñar una solución tanto en términos de planta física, lo que hoy día es el laboratorio, como en currículo con las secuencias curriculares enfocadas en ingeniería aeroespacial.

“Cuando los graduados comenzaban en la fuerza laboral tenían mucho conocimiento de la ingeniería específica en la que se especializaron, sin embargo, no poseían el bagaje en otras áreas. Por ejemplo, sabían mucho de mecánica, pero no de ingeniería de software, o mucho de eléctrica, pero no de mecánica. Entonces la solución era diseñar algo que pudiese producir estudiantes altamente entrenados y crear un pipeline para la industria aeroespacial. Un espacio para el cross training en donde los estudiantes puedan exponerse a otras áreas de especialidad y lograr competencia multidisciplinaria. Hemos creado concentraciones menores o secuencias curriculares de 15-18 créditos, donde los estudiantes pueden tener un enfoque en disciplinas conducentes a una especialidad aeroespacial. El TurboLab puede utilizarse tanto para el ofrecimiento de estos cursos como laboratorio de investigación ya que como mejor aprenden los estudiantes es con experiencias ‘hands on’, resolviendo problemas y desarrollando planes concretos”, expresó la Dra. Torres.

El espacio que hoy día es el Turbo Lab fue una covacha, un lugar que servía de almacén de cosas que no tenían propósito en el momento por casi 30 años. Con la ayuda de un arquitecto del recinto, la Dra. Torres pudo proyectar en las paredes del espacio vacío lo que sería su visión del lugar, dónde irían las mesas, dónde se ubicarían las turbinas, y así convenció a los ejecutivos de Pratt & Whitney de que convertir una covacha en un laboratorio aeroespacial era posible.

“Como Rector y como egresado del RUM, me llena de profundo orgullo este esfuerzo que va de la mano con la revisión continua de nuestros cursos y nuestro enfoque en identificar las necesidades actuales de la industria. Esto, con el objetivo de continuar el desarrollo de ofertas académicas interdisciplinarias, como lo son las secuencias curriculares para fomentar la formación cruzada que redunda en un resultado práctico de acelerar la curva de aprendizaje de nuestros graduados”, estableció el Dr. Agustín Rullán Toro- Rector del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR.

El Dr. Luis A. Ferrao, presidente de la Universidad de Puerto Rico por su parte manifestó que: “TurboLab es un esfuerzo preciso para cerrar la brecha entre lo académico y lo práctico. Este proyecto es un producto de esa necesidad de que la academia prepare a los estudiantes para la industria práctica y que puedan hablar el idioma aeroespacial y se puedan mover a la velocidad del mercado. Necesitamos más iniciativas como esta que maximizan el uso de nuestro mayor recurso que es el talento de nuestros estudiantes y nuestros profesores. El objetivo es que la oferta académica cada vez sea más pertinente y competitiva y que podamos seguir allegando inversiones externas que apoyen nuestro desarrollo económico y social”.