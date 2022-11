Empresarios comparten su receta del éxito en UPR Aguadilla

En una era de constantes cambios en la economía y en la industria de los negocios, la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPRAg) reunió a cuatro de los empresarios más prominentes del área oeste en un panel para compartir su receta del éxito con estudiantes emprendedores y comunidad en general.

La actividad contó con la participación de la Sra. Ailetsujeim Ríos Monroig, dueña de Le Charcuterie Puerto Rico; el Sr. Jumil Cabán Loperena, emprendedor de Dr. IPhone y otros negocios; la coach y autora del libro Mochila Financiera, la Sra. Yazmin Irizarry Cruz; y el Sr. Martín Candelaria, fundador del proyecto educativo empresarial Business to Business Puerto Rico.

Creer en tu producto

“A veces nos enfocamos en montar un Walmart, pero a veces lo que necesitamos es creer en nuestro producto, emprender y mercadear nuestro servicio”, expuso la emprendedora de Le Charcuterie, la Sra. Ailetsujeim Ríos Monroig.

“Te dirán que ya la gente lo hace, que otros lo hacen mejor y a veces los más cerca de ti no creerán en tu negocio. Pero tienes que creer en tu idea, aunque haya días que quieras tirar la toalla, nunca dejes tu proyecto”, enfatizó.

Comenzar con lo que tienes

Por otro lado, el emprendedor de Dr. IPhone y otros catorce negocios, el Sr. Jumil Cabán Loperena comentó:

“Todo comenzó en un local sin agua y sin luz, hacia mis propias promociones y estaba de 9:00am a 5:00pm con la esperanza que la gente llegara. Pasaron las semanas y luego las personas comenzaron a entrar: fiscales, jueces, entre otros profesionales”.

Reconociendo que el camino del emprendimiento es uno que suele ser solitario, el comerciante aconsejó que se “debe tener balance y reforzar la inteligencia emocional, no olvidar tus raíces, de dónde vienes, amigos de crianza, ya que ellos son lo que realmente te serán sinceros”.

Cómo te visualizas

“Si no te ves en ese nivel, si no crees en tu proyecto, no vas a tener los resultados que quieres. Compórtate, vístete y ten la actitud del nivel que te visualizas”, aconsejó la vendedora de seguros y autora del libro Mochila Financiera, la Sra. Yazmin Irizarry Cruz.

“El camino puede ser difícil, pero si nos mantenemos enfocados en el resultado, celebraremos la victoria”, culminó.

Trabaja con el enfoque

“Tuve que trabajar con el enfoque. El dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien, puede que nos tardemos, pero van a llegar”, comentó el Sr. Martín Candelaria, fundador del proyecto educativo empresarial Business to Business Puerto Rico.

Es un camino de múltiples cambios

“Reconecta nuevamente contigo, los cambios son cada vez más dramáticos, hay incertidumbre, no sabemos qué vendrá en el futuro y tenemos que lidear con eso. Por eso, planifica con los diferentes escenarios: pandemia, huracanes y demás”, culminó Candelaria.