Donan $75 mil para apoyar la recuperación de maestros en Puerto Rico

La American Federation of Teachers (AFT) entregó una donación de 75,000 dólares a la Asociación de Maestros de Puerto Rico para brindar asistencia financiera a los educadores en Puerto Rico que continúan gravemente afectados por los desastres naturales.

“En los últimos años, Puerto Rico ha sido golpeado y devastado por terremotos, huracanes e inundaciones, obligándolos a reconstruir una y otra vez”, dijo la presidenta de la AFT, Randi Weingarten en declaraciones escritas.

“Esta donación de 75,000 dólares proporcionará apoyo para que nuestros educadores y estudiantes puedan dar lo mejor de sí y ayuden a su isla en su recuperación. Esto es lo que significa ser parte de una unión y tenemos la responsabilidad de levantar a todas y cada una de nuestras comunidades cuando están luchando”, añadió.

Los miembros de AFT hacen donaciones al Fondo de Ayuda para Desastres de la organización durante todo el año para brindar apoyo a otros miembros y comunidades directamente afectados por desastres naturales o provocados por el ser humanos. Los ingresos de ese fondo se usaron para esta aportación.

Además de la donación, miembros de la AFT y la AMPR, acompañados por voluntarios del New York State United Teachers, el United Federation of Teachers y otros sindicatos, se unieron la semana pasada para un día de servicio durante la conferencia SOMOS Inc. 2022 en la Escuela Antonio Sarriera en San Juan. Los voluntarios ayudaron a limpiar y pintar la escuela y proporcionaron mochilas y útiles escolares a los estudiantes y sus familias.

“Nuestros hermanos y hermanas del estado de Nueva York y del movimiento sindical magisterial, llegaron a Puerto Rico como resultado de una alianza poderosa con SOMOS para apoyar a nuestros maestros, nuestros estudiantes y nuestras comunidades escolares. Como parte de esta visita, la AFT también hizo un gran donativo para apoyar la recuperación económica de nuestros maestros que todavía no se recuperan de las pérdidas provocadas por el huracán Fiona y otros desastres. A nombre de todos nuestros miembros, nuestro agradecimiento y solidaridad”, expresó Víctor Manuel Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR.

SOMOS Inc. es una organización no partidista y sin fines de lucro que une a la comunidad latina, creando conciencia para mejorar el estatus socioeconómico y cívico de todos los latinos dentro y fuera del estado de Nueva York, en colaboración con el Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano de la Asamblea del Estado de Nueva York.

“Como puertorriqueña, no podría estar más orgullosa de la donación para nuestra gente en Puerto Rico”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de AFT, Evelyn DeJesus. “Estoy muy agradecida con las docenas de voluntarios que dijeron ‘presente’ y donaron su tiempo asegurando que los estudiantes tengan una escuela segura y acogedora”.