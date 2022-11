Claro recibe la Navidad con una gran variedad de ofertas

Claro inició la temporada navideña develando sus ofertas para servicios móviles, fijos y televisión entre las que se incluyen planes con y sin contrato con internet ilimitado, smartphones gratis, gran variedad de accesorios con pago a plazos sin intereses en la factura y mucho más. Asimismo, presentaron su nueva campaña de publicidad bajo el lema Esta Navidad… DeClaro lo mejor para ti.

“En Claro comenzamos Navidad en noviembre ofreciéndole al cliente los equipos más deseados gratis en planes con mucho internet. Entre nuestra variedad de ofertas tenemos las convergentes, en donde el cliente puede tener todo en una misma factura por un mejor precio. También, contamos con planes individuales, familiares y sobre todo los de prepago, los cuales se distinguen por ser los más competitivos del mercado. Asimismo, este año alcanzaremos un 95% de la población con 5G en todo Puerto Rico, lo que significa que podrán acceder contenido al internet en una tercera parte del tiempo, mucho más rápido y de mejor calidad. Los invito a comenzar sus compras navideñas en cualquiera de nuestras localidades y a través de nuestra tienda en línea con envío gratis”, expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

La empresa repasó además los logros obtenidos en el 2022 entre cuales destacaron su inversión de $199 millones para mejoras en sus servicios de infraestructura móvil y fija; la cual mantuvo a la empresa operando durante el evento atmosférico de Fiona y la falta de servicio eléctrico del país. Además, presentaron su amplio despliegue de fibra óptica, el más grande en Puerto Rico con 18,600 kilómetros de cable, y cerca de 500 mil hogares y comercios con disponibilidad de fibra óptica con velocidades de hasta 1,000 megas. Actualmente la empresa tiene 71 municipios cubiertos con esta novedosa tecnología que ofrece una experiencia de navegación más estable y rápida capaz de funcionar operando aún ante la interrupción del servicio de energía eléctrica. Asimismo, anunciaron que culminarán el año con 95% de cobertura 5G en Puerto Rico, ofreciendo velocidades de 1 giga en Coca Cola Music Hall y sus alrededores, La placita de Santurce y el Coliseo de Puerto Rico.

A continuación las ofertas de Claro en esta Navidad:

¡Los iPhone más buscados los encuentras en Claro!

Claro ofrece el iPhone 14 de 128 GB regalado luego de crédito de $800 garantizado en 30 plazos y trade in de equipo elegible, y el iPhone 14 Plus luego de crédito de $900 garantizados en 30 plazos y trade in en equipo elegible. También, el iPhone 13 128GB 5G gratis luego de crédito de $700 garantizados en 30 plazos. Todos los iPhone en planes ilimitados con internet sin reducción de velocidad desde $50 al mes. Además, podrán llevarse el Apple Watch serie 7 41MM GPS + CELL por $16.67 al mes o el Apple Watch serie 7 41MM GPS por sólo $13 y activarlo, para obtener los mismos beneficios del plan de su iPhone, por $10 mensuales. Por su parte los clientes que deseen el iPhone 11 64GB o iPhone 12 64GB, lo podrán obtener regalados con un Apple 20W USB-C Power adapter y Apple Airpod 2GEN w/Charging case.

¡Gratis el Samsung S21 FE y Samsung S22 5G!

Los Samsung Galaxy S21 FE 5G y el Galaxy S22 5G se encuentran gratis en Claro luego de créditos garantizado de $590 y $650 respectivamente en 30 plazos, y sin hacer trade in. Los clientes podrán llevarse además un Galaxy Watch 4 40MM y un Galaxy Buds Pro y pagarlos fácil en su factura de Claro.

¡Las mejores ofertas prepago están en Claro!

La empresa continúa ofreciendo sus conocidos planes prepago con servicios ilimitados desde $29 al mes y con 29GB de internet. Además, de una gran variedad de smartphones 5G y con cobertura alrededor de la isla.

¡Los accesorios los consigues en Claro y los pagas a plazos sin intereses!

Los clientes de Claro podrán fácilmente seleccionar los accesorios más buscados esta Navidad con 10% de descuento y financiarlos a plazos en su factura, sin intereses y sin pago inicial. Entre ellos se encuentran: Apple Airpods Pro, Apple Watches, Samsung Galaxy Watches, Samsung Galaxy Buds Pro, entre muchos más que se encuentran disponibles en las localidades Claro o a través de la comodidad que ofrece la tienda en línea y con entrega en gratis.

¡Este año traemos una oferta especial para los empleados de gobierno sólo en Claro!

La empresa anunció una nueva oferta para empleados de gobierno mediante la cual recibirán más de $18 de descuento al mes por línea, y podrán llevarse el iPhone 13 128GB 5G regalado luego de un crédito de $700 garantizados en 30 plazos. Además, incluirá activación gratis, $20 de descuento en el equipo al realizar un “upgrade”, 15% de descuento en accesorios, 10% de descuento en tablets y laptops, 40GB de hotspot y hasta 1,000 megas de internet en el hogar por ser cliente fijo.

Variedad de equipos gratis con planes desde $29.00 al mes

La empresa ofrece variedad de smatphones gratis en planes desde $29 entre los que se encuentran; Nokia G20, Alcatel TCL 20E, Samsung A03, Motorola G Stylus 2022, Motorola Moto G Stylus 5G junto con el Moto Watch, y el nuevo Google Pixel 6a.

¡La mejor oferta 3PLAY está en Claro!

Suscríbete al 3Play de Claro con velocidad de 1,000 download y upload con conexión exclusiva en el hogar, telefonía ilimitada en PR y EU y el servicio de Clarotv+ desde donde quiera que estés por solo $55.99 mensuales al tener servicio móvil con Claro y descuento del Subsidio ACP. Además, activación e instalación GRATIS y módem de Wi-Fi incluido.

Para más información sobre las ofertas llame a televentas al 1-833-642-5276, acceda a tienda en línea https://tienda.claropr.com o visite cualquiera de las localidades alrededor de la Isla.