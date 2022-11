Vigilantes del DRNA denuncian que los han dejado hasta dos semanas con poca comida en Isla de Mona

Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que laboran en Isla de Mona denunciaron que la agencia los ha dejado hasta 14 días con poca comida sin relevos de turnos en la isla.

La denuncia fue realizada por los Servidores Públicos Unidos (SPU) de Puerto Rico, Conclilio 95 AFCSCME, que representa a los vigilantes del DRNA. Según indicó, Jessica Martínez, presidenta del SPU esta no es la primera vez que ocurre esta situación.

“En el día de hoy se realizó el cambio de turno de los compañeros vigilantes de Isla de Mona, luego de haber pernoctado en la isla por 14 días. El turno pasado también los dejaron 2 semanas, al parecer esto se está haciendo una costumbre y no podemos dejar que eso pase. Los cambios son cada 7 días, de miércoles a miércoles. Además, no enviaron compra por lo que el turno entrante no tiene casi nada para comer ya que la última compra se llevó hace 14 días. En la Isla habían 10 personas y la compra que se envía no dura mucho”, sentenció Martínez.

Del mismo modo, señaló que la agencia debe responder y tomar acción ante “las pésimas condiciones laborales que allí imperan”.

Entre las malas condiciones laborales denunciadas se destacan problemas serios en la estructura donde pernoctan, vehículos dañados y mohosos, falta de personal y problemas de relevo en los cambios de turnos por las condiciones marítimas y no tener disponibilidad del avión de la agencia que está fuera de servicio desde diciembre 2019.

“Nos consta las muchas gestiones y solicitudes hechas por la unión local al DRNA. Lamentablemente, las mismas han sido minimizadas por la agencia y no se le ha dado la urgencia que requiere resolver el problema del destacamento de Isla de Mona, que es tal vez la reserva de vida silvestre más importante bajo el cuidado del gobierno de Puerto Rico,” señaló.

La líder sindical indicó que la agencia debe trabajar en un plan B para poder transportar a los vigilantes en momentos que las condiciones marítimas no lo permitan.

“Al parecer la mar va a estar mala por bastante tiempo ya que estos meses son de frentes fríos y mal tiempo y la pista no va a estar lista en por lo menos 3 semanas. Y hay que tener alternativas”, sentenció.