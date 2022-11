Señalan que apagón de ayer fue provocado por la caída de una rama

El apagón que dejó más de 175 mil clientes sin servicio durante horas del mediodía de ayer, pudo haber sido por la caída de una rama en medio de trabajos de mantenimiento.

Según el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, la razón del apagón pudo haber sido provocada por la caída de una rama que se dejó caer en trabajos de poda que realiza la compañía, Wright Tree, subcontratada por LUMA Energy para realizar este tipo de labores.

“Estas compañías que han llegado a Puerto Rico, no desde ahora, desde el 2014-15, no tienen ninguna experiencia en poda, les dan un curso de dos semanas, yo quiero que alguien me explique cómo en un curso de tres meses que la Autoridad (de Energía Eléctrica) daba para poder cumplir con todas las medidas y procedimientos ahora la empresa privada lo hace en dos semanas”, cuestionó Figueroa Jaramillo en la entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320.

Durante el día de ayer, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue quien indicó que el apagón fue provocado por una avería en la línea 50,900 de 230kv entre el GIS de Aguas Buenas y el Centro de Transmisión de Bayamón. La misma también afectó unidades de San Juan #7, Palo Seco #3 y megagens de Palo Seco.

Hasta horas de la noche, miles de personas continuaban sin servicio eléctrico.