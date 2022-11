LUMA niega rumores de que Josué Colón será su nuevo presidente

La empresa LUMA Energy respondió a los rumores sobre la supuesta llegada del actual director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, a la presidencia de la empresa encargada de la red de distribución de energía del país.

En sus declaraciones, LUMA asegura que Wayne Stensby sigue siendo el presidente de la empresa y que no son ciertas las expresiones realizadas en medios de comunicación sobre la posible presidencia de Josué Colón.

“Wayne Stensby es nuestro presidente y CEO, y su rol como líder de los sobre 3,000 hombres y mujeres que trabajan en LUMA es crucial para construir un futuro más brillante y subsanar los años y décadas de abandono del sistema eléctrico bajo la AEE, los cuales continúan afectando al pueblo de Puerto Rico. Cualquier discusión mediática sobre quién o cuáles cambios futuros podrían o no ocurrir no está basada en hechos o en la realidad. Para ser más específicos, las declaraciones públicas hechas por terceros en entrevistas sobre los cambios en nuestra directiva, los cuales podrían ocurrir o no, simplemente no son ciertas”, fue la declaración enviada por la empresa a este medio.

Sin embargo, más temprano en el día de hoy, Colón no cerró las puertas a un posible futuro en la empresa privada y confirmó que ha tenido conversaciones “privadas” con el CEO de Quanta Services, Duke Austin.

En entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel, Colón, no negó que su futuro profesional podría dirigirlo hacia la empresa privada, tras rumorarse que pronto sería nombrado presidente de LUMA en lugar de Wayne Stensby, una movida que podría responder a apaciguar las aguas ante pedidos de cancelar el contrato de la compañía.

“Este servidor ha tenido conversaciones con el señor presidente de Quanta, Mr. (Duke) Austin, obviamente esas conversaciones se dieron en el escenario del huracán Fiona y cómo podíamos mejorar la interacción entre LUMA como PREPA y los clientes y en medida que la recuperación del sistema ocurriera de una manera coordinada y rápida, esas conversaciones ocurrieron, esa comunicación durante el paso y recuperación del sistema se dieron, pero cualquier otra conversación que hayamos tenido el señor Austin y yo es una conversación privada y que como siempre he dicho, de ocurrir cualquier situación que yo entienda que deba ser pública, como siempre he hecho, siempre hemos estado disponibles para ustedes y lo seguiremos estando, no importa donde estemos, también la haremos pública, pero en este momento lo que te puedo decir es que estamos enfocados en el sistema de generación”, expresó Colón en la entrevista radial.