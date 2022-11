Josué Colón no cierra las puertas a trabajar en la empresa privada ante rumores de posible movida a LUMA

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, confirmó que ha tenido conversaciones “privadas” con el principal oficial ejecutivo de Quanta Services, empresa matriz de LUMA ante los rumors que han circulado sobre que próximamente podría ser nombrado presidente de la empresa encargada de la red de distribución de energía en el país.

En entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel, Colón, no negó que su futuro profesional podría dirigirlo hacia la empresa privada, tras rumorarse que pronto sería nombrado presidente de LUMA en lugar de Wayne Stensby, una movida que podría responder a apaciguar las aguas ante pedidos de cancelar el contrato de la compañía.

“Este servidor ha tenido conversaciones con el señor presidente de Quanta, Mr. (Duke) Austin, obviamente esas conversaciones se dieron en el escenario del huracán Fiona y cómo podíamos mejorar la interacción entre LUMA como PREPA y los clientes y en medida que la recuperación del sistema ocurriera de una manera coordinada y rápida, esas conversaciones ocurrieron, esa comunicación durante el paso y recuperación del sistema se dieron, pero cualquier otra conversación que hayamos tenido el señor Austin y yo es una conversación privada y que como siempre he dicho, de ocurrir cualquier situación que yo entienda que deba ser pública, como siempre he hecho, siempre hemos estado disponibles para ustedes y lo seguiremos estando, no importa donde estemos, también la haremos pública, pero en este momento lo que te puedo decir es que estamos enfocados en el sistema de generación”, expresó Colón en la entrevista radial.

Del mismo modo, aseguró que no cierra puertas a trabajar en la empresa privada tras su labor como director de la AEE.

“Yo nunca cierro ninguna puerta, yo he trabajado en el sector público con mucho orgullo, he trabajado en el sector privado y también lo hicimos con mucho orgullo y dedicación y uno nunca debe cerrar las posibilidades de ningún cambio y máxime si con ese cambio uno puede aportar a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Eso debe ser el norte en cualquier asunto que uno haga”, añadió.

En el día de ayer, el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce) aseguró que Colón sería nombrado presidente de LUMA en los próximos días o meses.

“Lo único que te puedo decir es que he tenido conversaciones con el presidente de Quanta. Se dieron en el escenario del huracán Fiona. Cualquier otra conversación que hayamos tenido es una conversación privada” responde Colon en @radioislatv sobre si dará el paso a LUMA — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) November 15, 2022

Gobernador insiste en que LUMA Energy se quedará hasta después del 30 de noviembre

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia afirmó nuevamente ayer, lunes, que la empresa LUMA Energy se mantendrá operando la distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico hasta luego del 30 de noviembre, fecha en la que vence el contrato suplementario que mantiene la compañía con el Gobierno.

No obstante, el mandatario no abundó que tipo de contrato entraría en vigor luego de la fecha.

“Hay asuntos de política pública que son importantes para mí. Hay una reconstrucción en curso y lo último que yo quiero es que eso se atrase. Así que cualquier cosa que yo vea que puede causar un atraso no lo veré con buenos ojos”, sostuvo Pierluisi Urrutia a la prensa a su salida de un evento realizado por COR3.

“El primero de diciembre vamos a tener a LUMA y yo espero que cada vez más, brindando un mejor servicio. LUMA ahora mismo tiene cerca de 40 proyectos con la aprobación de FEMA y tiene sometidos más de 50 adicionales, que son proyectos de reconstrucción de la red eléctrica”, sostuvo.

El primero de noviembre, el Senado aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que exige a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a que cancele el contrato de LUMA Energy. La medida pasó con enmiendas, por lo que fue devuelto a la Cámara para ser atendida allí y entonces ser enviada al gobernador.

En ese entonces, el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz le había adelantado a este medio que la medida era una de las pocas alternativas que tenía la Legislatura para cancelar el acuerdo con la entidad privada. No obstante, cuando se le cuestionó Pierluisi Urrutia sobre cómo atendería la medida si le llega a su despacho, este contestó que primero tendría que evaluarla.

Actualmente, el contrato vigente que sostiene LUMA Energy es uno suplementario. No obstante, aún queda incierto si el próximo acuerdo al que llegaría la empresa sería uno similar al de ahora, que mantiene a LUMA operando la distribución por unos 18 meses, o al contrato base, que mantiene las operaciones por 15 años.