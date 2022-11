Gobernador admite que negocia condiciones con LUMA

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia no quiso el martes opinar si Josué Colón Ortiz debe sustituir a Wayne Stensby en la dirección de LUMA Energy en Puerto Rico, pero sí admitió que está en negociaciones sobre los términos y condiciones para la permanencia del consorcio que administra en sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.

“Quien decide quien dirige LUMA es LUMA. No es mi responsabilidad ni le compete al gobierno. La responsabilidad la tienen LUMA y sus matrices las que tienen que escoger el personal gerencial”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre si, en efecto, hay unas negociaciones con los directivos de LUMA Energy, para que se extienda el contrato suplementario, porque no ha culminado el proceso de restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, Pierluisi Urrutia contestó: “Yo no voy a entrar en concreto en esos detalles”.

“Pero sí voy a repetir lo que he dicho. El 1 de diciembre, LUMA va a estar a cargo de la red eléctrica en Puerto Rico. Ya los términos y condiciones de ese trabajo del LUMA. Eso es que sí. Hay unas conversaciones en curso, por no decir negociaciones, pero lo que todos tienen que entender es que yo no puedo apagar el sistema eléctrico en Puerto Rico el 1 de diciembre. Aquí no queremos un apagón general. O sea, aquí está a cargo de la red eléctrica LUMA. O sea que LUMA va a seguir a cargo el 1 de diciembre”, sostuvo.

“Esto es bien importante, que esos que están con esta agenda de cancelar contrato de LUMA, que es una locura. Por qué cancelar el contrato de la LUMA es una locura porque la LUMA está a cargo ahora mismo de más de 40 proyectos de reconstrucción de nuestra red eléctrica. La solución para que aquí no haya apagones precisamente, es reconstruir esa red eléctrica, mejorar nuestras plantas generatrices. Y la LUMA tiene un rol clave en eso. Si aquí uno viene y cambia al LUMA de un día para otro, toda esa reconstrucción se atrasa. No es lo mismo tener al LUMA con la expectativa de estar a largo plazo en Puerto Rico que tenerla a la salida. A la salida quienes vamos a salir trasquilado, somos todos nosotros, las puertorriqueñas y los puertorriqueños”, añadió.

Al preguntarle si las condiciones que negocia con LUMA incluyen la salida de la alta gerencia (en este caso Wayne Stensby), el gobernador expresó que “Yo hice unas exigencias en el pasado, sí o sí. O sea, en términos generales, que yo dije, tienen que priorizar el mantenimiento de vegetación en las líneas principales de transmisión. Pedí que hicieran cambios en sugerencias y también he pedido que aumenten el personal permanente que tienen en el campo”.

Por su parte, Josué Colón Ortíz no le cerró las puertas a trabajar con el consorcio, pero tampoco lo dio como un hecho.

“Donde quiera que yo esté, yo voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda con mis capacidades. Donde quiera que yo esté, sea en el sector público o privado siempre vamos a estar enfocados en que la tarea que yo realice de alguna manera u otra beneficie al ciudadano, a los clientes”, mencionó.

El gobernador y Colón Ortiz participaron en la convención de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico.