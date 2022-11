Figueroa Jaramillo ya no será el presidente de la UTIER

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, anunció que a partir del próximo año ya no estará como líder de la organización sindical que ha representado por años.

“La UTIER va a seguir”, expresó Jaramillo ante la posibilidad de que se privatice la parte de generación de energía en el sistema eléctrico del país que actualmente trabaja la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sin embargo, explicó que su presidencia concluirá en febrero del 2023 y que ya se determinó sin oposición que su sucesor será Josué Miján.

“La presidencia mía termina en febrero y ya el compañero Josué Miján de la Central de Costa Sur será el nuevo presidente a partir del 25 de febrero porque no tuvo oposición”, expresó Figueroa Jaramillo en entrevista con Borinquen Radio (Antes Wapa Radio).

Del mismo modo, el líder sindical aseguró que de concretizarse la privatización de la generación de energía en la isla se verá otro aumento en el costo de la luz en la factura para los clientes.

Apagón provocado por una rama, según Figueroa Jaramillo

El apagón que dejó más de 175 mil clientes sin servicio durante horas del mediodía de ayer, pudo haber sido por la caída de una rama en medio de trabajos de mantenimiento.

Según el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, la razón del apagón pudo haber sido provocada por la caída de una rama que se dejó caer en trabajos de poda que realiza la compañía, Wright Tree, subcontratada por LUMA Energy para realizar este tipo de labores.

“Estas compañías que han llegado a Puerto Rico, no desde ahora, desde el 2014-15, no tienen ninguna experiencia en poda, les dan un curso de dos semanas, yo quiero que alguien me explique cómo en un curso de tres meses que la Autoridad (de Energía Eléctrica) daba para poder cumplir con todas las medidas y procedimientos ahora la empresa privada lo hace en dos semanas”, cuestionó Figueroa Jaramillo en la entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320.