AMPR señala que maestros no recibirán más dinero en bono del PAD por culpa de otros sindicatos del magisterio

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez, dijo el martes que fue gracias a al FADEP y sus campañas las que provocaron que empleados públicos no disfruten de un Bono mayor en el gobierno.

“En comunicación con el Departamento de Educación, hemos confirmado que los empleados docentes sí recibirán el bono de 2,954 (dólares), producto del exceso en recaudos del gobierno central. Si bien este dinero nos pertenece, el pago no subsana las pérdidas y agravios que ha sufrido el magisterio con la congelación de sus pensiones y otros beneficios. Por eso, reiteramos el reclamo al gobierno para que atienda las propuestas que hemos presentado, a pesar de que la Junta dejó en manos del equipo económico del gobierno la tarea de identificar fondos para viabilizar nuestras propuestas de retiro”, dijo Bonilla Sánchez en declaraciones escritas.

“La Asociación de Maestros siempre ha traído a la mesa propuestas realistas y viables. De hecho, el beneficio que ahora disfrutan los compañeros de la SPU/AFSCME y que les permitirá recibir un bono mucho mayor, es producto de las ideas que expuso la Asociación de Maestros y la American Federation of Teachers (AFT) como parte de la Propuesta Alterna durante la discusión del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). Los únicos responsables de que ese bono mayor no se otorgue ahora a los docentes son aquellos grupos como el FADEP, la Federación de Maestros, EDUCAMOS y UNETE, que usaron campañas de miedo y desinformación para confundir al magisterio. Son los mismos que dijeron que el retiro digno era la única alternativa y que no necesitábamos una propuesta alterna. Estos mismos grupos hoy le vuelven a mentir al magisterio, pero los hechos y el tiempo nos han dado la razón: la propuesta alterna era viable y representaba beneficios importantes para los docentes ante la congelación del retiro que fue impuesta por la Junta”, añadió John Navas Candelaria, secretario general alterno de la Local Sindical.

“La Asociación de Maestros con su Local Sindical se mantienen firmes en defensa del magisterio. Es esta defensa, desde la mesa de negociación, la que nos ha permitido asegurar el aumento salarial, el pago del Premium Pay y los incentivos adicionales que han recibido los docentes durante el pasado año. Continuaremos buscando alternativas reales para subsanar la quiebra de nuestro retiro”, concluyó Bonilla Sánchez.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó esta tarde la Resolución Conjunta de la Cámara 415 (RCC 415) que autoriza la asignación de fondos para el pago del Bono del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) a más de 100 mil empleados del Gobierno. También, el primer ejecutivo firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 414 (RCC 414) que enmienda la Resolución Conjunta 52 de 2022, convertida en ley en octubre pasado, para que los empleados públicos que, hoy, 15 de noviembre, no han completado las horas de trabajo para recibir el Bono de Navidad, puedan así hacerlo hasta el 30 de noviembre. De esta forma, recibirán el Bono a principios de diciembre.

La RCC 415 incluye como parte del presupuesto de gastos del Gobierno para el Año Fiscal 2023 una asignación presupuestaria mediante la asignación de fondos del Tesoro del Estado provenientes de recaudos excedentes del Año Fiscal 2022. El Bono del PAD se pagará anualmente el 1 de diciembre hasta el año fiscal 2026-2027, siempre y cuando se sobrepasen las métricas financieras establecidas en el Plan Fiscal certificado. Se informó que 98,270 empleados de distintas dependencias del gobierno de Puerto Rico recibirán un bono de $2,954, y que 9,452 empleados representados por la Unión de Servidores Públicos Unidos (SPU)/ AFSCME recibirán $11,360 debido a que apoyaron el Plan de Ajuste. Este pago estipulado en el PAD es como consecuencia de que el gobierno sobrepasó las expectativas de recaudo por lo que puede pagar a sus acreedores dinero adicional. Los empleados que cualifican para recibir el Bono del PAD son aquellos servidores públicos elegibles para recibir el Bono de Navidad y que sean empleados de una entidad pública que está sujeta al Plan Fiscal del Gobierno Central certificado.

Precisamente sobre el Bono de Navidad, los empleados del Gobierno comenzaron a recibirlo, mediante depósito directo, a partir del 10 de noviembre pasado. Debido a que el Bono de Navidad se adelantó para el 15 de noviembre, la RCC 414 permite que aquellos empleados públicos que no han completado sus horas para ser elegibles a recibirlo puedan hacerlo hasta el 30 de noviembre de 2022.