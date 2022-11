Alcalde Toa Alta denuncia lentitud en reparación de ruta principal en su municipio

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto tronó este martes, contra el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González por la lentitud de la agencia y la compañía contratada para realizar los arreglos a la carretera 824, a la altura del puente Los Cocos que lleva cerrada desde el huracán Fiona.

“La lentitud con la que, tanto la Autoridad de Carreteras como la empresa privada contratada, han adoptado en terminar los trabajos en el puente Los Cocos, ya raya en lo ridículo. Han pasado casi dos meses desde que se comenzaron los trabajos y al día de hoy la carretera sigue cerrada porque no terminan la reconstrucción. Hace una semana hablé con el Director Ejecutivo dando seguimiento y conocer la fecha de reapertura y nada ha pasado desde entonces. No hay nadie trabajando la carretera y los toalteños no pueden seguir esperando a que a Carreteras y a la compañía les de la gana de terminar los trabajos”, sentenció el Primer Ejecutivo Municipal.

Agosto recordó la importancia de esta vía, pues a consecuencia del huracán Fiona, tanto esta carretera como la 861, mejor conocida como La Curvas fueron, cerradas por los daños sufridos dejando incomunicadas cerca de 70 mil personas.

“Desde Fiona tenemos dos carreteras principales cerradas. Los toalteños tenemos técnicamente una sola carretera para entrar y salir. Los tapones son la orden del día. Tenemos familias saliendo de sus hogares dos y hasta tres horas antes para poder llegar a las escuelas y los trabajos. Es inaceptable que, por la lentitud de la agencia y el contratista, estas cosas tengan que seguir pasando. Necesitamos que terminen de una vez la reparación de la carretera para así aliviar el tránsito y mejorar la calidad de vida de los residentes que hacen de tripas corazones para poder continuar con sus rutinas”, insistió el alcalde.