Senado aprueba medida para investigar la industria de placas solares en Puerto Rico

El Senado avaló la Resolución del Senado 661 que busca investigar la industria de las placas solares en Puerto Rico.

La medida, que es de la autoría de la senadora por el distrito de Guayama, Gretchen Hau, propone realizar una investigación sobre el desarrollo de la industria de placas solares en Puerto Rico, así como los acuerdos de garantía que se ofrecen sobre dichos productos, a la luz de la cantidad de quejas que se han reportado sobre incumplimiento de dichos acuerdos de garantía cuando ocurren averías o desperfectos en estos equipos.

“Han sido muchas las personas que han decidido ‘desconectarse’ de nuestro sistema eléctrico para cubrir su consumo de electricidad con placas solares. Sin embargo, hay una cantidad importante de clientes que no han quedado satisfechos y han presentado quejas y querellas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor”, reza la pieza legislativa en su exposición de motivos.

Durante su turno, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, expresó que “aquí hay una necesidad de averiguar sobre las garantías de estos equipos y cantidad de quejas de consumidores sobre posibles desperfectos o averías de estos sistemas fotovoltaicos…quizás estas empresas no han sido eficientes en educar a los consumidores sobre el uso de sistema fotovoltaico… Tiene que orientársele a las personas de que el uso de energía mediante baterías tiene una capacidad… el mal uso lo que produce son reclamaciones, [y] esa falta de conocimiento o de orientación pudiese estar afectando a un sector”.

Muertes en las cárceles

Otra de las medidas avaladas por el Alto Cuerpo fue la Resolución del Senado 665, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve y del senador Thomas Rivera Schatz, que ordena se investigue el aumento sostenido de las muertes ocurridas en los pasados años en las instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación para prevenir las muertes en las instituciones penales.

“A pesar de los esfuerzos de política pública adoptados, las estadísticas recopiladas por el Departamento sugieren que existe un problema de seguridad que con el pasar de los años ha permitido un aumento en las muertes, presumiblemente atribuible al tráfico de sustancias controladas hacia el interior de las cárceles”, reza la medida.

El senador independiente, José Vargas Vidot, durante su alocución dijo que “esta resolución es muy acertada y es importante que la veamos dentro de un contexto que no es nuevo… se ha registrado un aumento en las muertes dentro de las instituciones en los pasados años y meses… Hay que investigar si se están aplicando los protocolos ante las situaciones sobre las causales de muerte en estas instituciones…me parece que es importante considerar que si hace falta trabajarlo”.

“Resulta significativo el hecho de que las muertes atribuidas a causas naturales no han variado significativamente a través de los años. Sin embargo, las muertes atribuibles a otras causas han aumentado consistentemente. Para el año 2016-2017 se reportaron unas 13 muertes por causas no naturales. Esa cifra fue aumentando y en 2020-2021 se reportaron 22 muertes por intoxicación, 5 por causas no naturales, 14 pendientes de investigación por aparente intoxicación y una pendiente de investigación por aparente agresión, 6 no informan causa de muerte, y 4 indeterminadas”, añade la medida en su exposición de motivos.

Cavernas del Río Camuy

También, se le dio paso a la Resolución del Senado 680 de la senadora por el distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, que propone una investigación sobre el estado de las instalaciones de las Cavernas del Río Camuy, que incluya pero no se limite a auscultar sobre el proyecto de evaluación de privatización de una Alianza Público-Privada (APP), solicitado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como su viabilidad; la etapa en que se encuentra esta evaluación; los acuerdos de colaboración Interagencial que se están llevando a cabo; la posible cesión de este parque al Municipio de Camuy; los efectos de estos acuerdos en la flora y fauna de la zona.

Entre otras de las medidas avaladas está la Resolución del Senado 616 del senador del distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves, para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur-Central realizar una investigación sobre los planes de desarrollo, a corto y a largo plazo, que la Autoridad de Puertos propone para las instalaciones portuarias de la Región Sur – Central, en especial, pero sin limitarse, sobre la reconstrucción a realizarse para atender los daños ocasionados por los terremotos del 2020.

Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 652 de la senadora Marially González Huertas, para ordenar a la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes a realizar una investigación continua sobre las facilidades deportivas y recreativas bajo la jurisdicción del Departamento de Recreación y Deportes, que se vieron afectadas por los huracanes Irma y María, así como por los terremotos del año 2020, y que estas fueron reclamadas para reconstrucción, rehabilitación o mejoras con fondos federales y/o fondos de FEMA.

También se dio paso a las concurrencias de las enmiendas de los Proyectos del Senado 215, 223, 429, 465, 730, 906, 975, y el sustitutivo a los proyectos del senado 144 y 147; las Resoluciones Conjuntas del Senado 160, 306 y 307; las Resoluciones del Senado 657 y 672.