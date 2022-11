Secretario de Justicia debe revisar el contrato de LUMA Energy, asegura la Comisionada Residente

La comisionada residente, Jenniffer González Colón opinó el lunes, que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández debe revisar y ofrecer su recomendación al gobernador Pedro Pierluisi sobre el contrato de LUMA Energy.

“Esa es una determinación que solo él la puede tomar, la Oficina de Alianzas Público Privadas y el gobernador de Puerto Rico, o sea que ellos tienen una información evidentemente que yo no tengo para hacer esa evaluación. Yo confío que eso no signifique el que se baje la guardia en lo que debe ser la fiscalización de este contrato. Hay unos elementos que a mi juicio requieren que la Oficina de las Alianzas Público Privadas en lo que es el Negociado de Energía se mantengan en continua fiscalización de este contrato”, dijo la comisión da residente a preguntas de la prensa.

“Soy de las que digo que el secretario de Justicia debería evaluar este contrato en todas sus dimensiones y hacerle recomendaciones al gobernador. No sé si esa determinación del gobernador responde al estudio que haya hecho el secretario de Justicia. Yo desconozco”, añadió.

Mencionó que “debió haber habido -a mi juicio- una evaluación del secretario de Justicia sobre la contratación, que fuera compartida tanto con la Junta, como con el Negociado de Energía y con las Alianzas Público Privadas. Yo creo que el que el contrato permanezca no significa que uno no pueda fiscalizar. Todo lo contrario, si no hubiera sido por la fiscalización esta compañía (LUMA Energy) no hubiera hecho algunos cambios que se han hecho, pero a mi juicio no son suficientes todavía”.

El próximo jueves se llevará a cabo una vista en el Congreso donde depondrá tanto personal de LUMA Energy y funcionarios del gobierno.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia repitió el lunes que su intención es mantener el contrato de LUMA Energy luego del 30 de noviembre, a pesar de los proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa que procuran la cancelación.

“Lo he dicho y lo repito, el primero de diciembre vamos a tener a LUMA y yo espero que cada vez mas, brindando un mejor servicio a nuestro pueblo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.Sobre el proyecto que procura la cancelación del contrato, mencionó que la medida tiene que cumplir con los requisitos de la Ley federal PROMESA.

“Esa ley es ley suprema. Igual manera, estoy pendiente de los requisitos del Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica que aplica, de igual manera, el Plan Fiscal del Gobierno aplica. Así que yo arranco por ahí, porque si el proyecto incumple con esos requisitos, pues básicamente estoy impedido de firmarlo. Por otra parte, hay asuntos de política pública que son importantes para mí”, expresó.