¿Qué empleados públicos recibirán bono extra y cuánto dinero es?

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, detalló cuánto recibirán los empleados públicos en el bono establecido en el Plan de Ajuste del Gobierno Central, donde algunos servidores públicos recibirán más dinero que otros.

En o antes del 1ro de diciembre unos 98,270 empleados de diversas dependencias del gobierno recibirán un bono de $2,954. Mientras que los empleados de la Unión de Servidores Públicos Unidos (SPU/AFSCME) recibirán $11,360 debido a que apoyaron el Plan de Ajuste.

Los empleados públicos que pertenecen a este sindicato son:

Departamento de la Familia (2 unidades)

Departamento de Corrección (3 Unidades)

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (2 unidades)

Departamento de Transportación y Obras Públicas

Instituto de Ciencias Forenses

Administración de Rehabilitación Vocacional

Departamento Asuntos al Consumidor

Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos

Junta de Libertad Bajo Palabra y Personal Administrativo del Departamento de Educación (PASO-SPU)

Los beneficios que incluyen en acuerdo son:

1. Convenios colectivos vigentes por cinco años.

2. Rescate de los fondos de retiro 2000.

3. Bono de firma de $1,000 (recibido en marzo 2021).

4. Bono anual por un mínimo de $2000. Este año fue de $11,360. El mismo se dará a fin de año y podría ser mayor si el exceso de superávit de caja es de 100 millones o más.

5. Casos ganados con retribución en arbitraje o en el Tribunal, el Gobierno deberá desembolsar el pago en o antes de 60 días luego de entrado en vigencia el plan.

6. La aportación al Plan Médico no será menor de $170 mensuales. Esto implica que 7 de nuestras locales recibirán un aumento en este renglón. En los casos donde la aportación fuera mayor a los 170, si el gobierno implanta la reducción de las aportaciones patronales de todos los empleados públicos, establecida en el Plan Fiscal, nuestros miembros no se perjudicarán porque SPU negoció un fondo especial para completar la diferencia en costo entre la aportación mensual actual y los 170. De esta forma SPU les garantiza a sus miembros 5 años con la misma aportación patronal y que su bolsillo no se siga afectando.

7. Feriados - si un feriado cae sábado se celebrará el viernes antes.

8. Licencia para padres con hijos con discapacidad y para atender personas de edad avanzada - se crea esta licencia que otorga 1 día mensual para poder acudir a citas o tratamiento de hijos con discapacidad o personas de edad avanzada.

9. Cualquier futuro beneficio, bonificación o licencia que otorgue el Gobierno a los empleados del Gobierno, será de aplicabilidad a nuestra matrícula.