Director de la AEE adelanta que el servicio de luz tardará en restablecerse al 100% tras apagón

El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, indicó que tras el apagón reportado en horas de la tarde del lunes, algunas unidades tardarán en restablecer el servicio, por lo que estima que el 100% de energización podría tardar.

Según el funcionario, una avería en una de las plantas de Applied Energy System (AES) tomará entre 24 a 36 horas en restablecerse.

“Gran parte de los clientes debieron ya haber recibido el servicio porque entraron varias unidades de resguardo del sistema, sin embargo, para que se restablezca al 100 por ciento debemos retornar la Unidad #3 de Palo Seco en la tarde de hoy y restablecer la Unidad #7. Todavía no tengo el ‘assessment’ de las unidades, si alguna sufrió algún tipo de daño. Sí de AES, el jefe de la planta me indicó que le tomará entre 24 y 36 horas poder restablecer esas unidades porque sufrieron daños en los diafragmas atmosféricos de una de las turbinas y también en el condensador de otra de las turbinas por lo cual esas unidades no podrán retornar hoy a servicio”, explicó Colón en Día a Día (Telemundo).

A más de una hora de ocurrido el apagón, la empresa LUMA, indicó a través de sus redes sociales que se trató de una avería en una línea de transmisión lo que dejó a miles de clientes sin servicio.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicó que la avería ocurrió en la línea 50,900 de 230kv entre el GIS de Aguas Buenas y el Centro de Transmisión de Bayamón. La misma también afectó unidades de San Juan #7, Palo Seco #3 y megagens de Palo Seco.