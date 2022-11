Trabajadores repudian ser excluidos del bono anunciado por el Gobernador

Líderes sindicales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Carreteras expresaron su repudio al bono anunciado por el Gobernador Pedro Pierluisi para todos los empleados públicos excepto los empleados de dichas corporaciones.

El presidente de la Unión Independiente Autentica (UIA), Luis De Jesús, manifestó que “es inaceptable que se discrimine con los empleados de la AAA que se han caracterizado por garantizar al país el servicio esencial del agua y que ahora, en contubernio con la Junta de Control Fiscal, se nos excluya de este bono. Si los $475 millones son producto de los recaudos del gobierno significa que todos hemos aportado para lograr esos recaudos y como servidores públicos todos tenemos que ser incluidos.”

El presidente de la Unión de Empleados de la Autoridad de Carreteras, Ángel Pinto, afirmó que “es injusto y abusivo que los empleados de carreteras sean excluidos en un momento en el que están demostrando su compromiso en la reconstrucción de carreteras en Puerto Rico. Esto les quita motivación y provoca indignación. Los empleados exigen ser incluidos en el pago de este bono que se va a realizar el 1ro de diciembre.”

Por su parte el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves Torres, expresó que “hay trabajadores del sector publico y del sector privado. En el sector público no hay clasificaciones distintas porque todos son empleados públicos. Plantear que se paga el bono a los que están vinculados al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) es un subterfugio para discriminar y tratar de vender a la Junta de Control Fiscal como el organismo que le hace justicia a los trabajadores. Nada más lejos de la verdad. La Junta y el gobierno de Pierluisi, su abogado, han congelado salarios, intentan reducir la aportación patronal a los planes médicos, no le dieron paso a la Ley de Retiro Digno, dejaron sin retiro incentivado (ley 80) a miles de empleados públicos y ahora pretenden politiquear y chantajear a los empleados públicos. La justicia salarial y el retiro digno que reclamamos para los empleados públicos no se sustituye con un bono. Tampoco podemos ser cómplices del discrimen con empleados públicos que son parte del servicio público. Todos los empleados públicos merecen ese bono.”

Los lideres sindicales indicaron que van a hacer su reclamo por escrito al Gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes de la Cámara y el Senado. Sin embargo, no descartan realizar las acciones de protesta que sean necesarias.