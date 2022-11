Senado aprueba medida para eximir a Policías del pago de contribución por bonificaciones otorgadas del fondo de Retiro de la Policía

El Senado aprobó hoy en sesión ordinaria el Proyecto del Senado 934 que exime a miembros activos y retirados del Negociado de la Policía del pago de contribución por las bonificaciones otorgadas del fondo de Retiro de la Policía de la Ley 106-2017 según la Aportación Definida para el retiro mejorado de los miembros de la Policía.

Esta medida pretendía hacer justicia a los policías que cuando ingresaron al servicio público bajo términos que les garantizaban una pensión al retirarse de hasta un 75%, los beneficios fueron reducidos excesivamente mediante la Ley 3-2013.

“Le pido a los compañeros senadores que le demos el apoyo a este proyecto porque es un proyecto de justicia. No podemos permitir que los policías que ahora se van a retirar con un 24% y que logramos que la JCF le diera un incentivo entre los $170 mil hasta $200 mil, también pretendamos quitarles el 10%. No es justo para los policías y no es justo para los hombres y mujeres que dejaron su juventud arriesgando sus vidas, saliendo día tras día sin saber si regresaban, y ahora les estamos dando una migaja y de la migaja también queremos quitarle”, expresó el senador Gregorio Matías.

La medida fue aprobada con 25 votos a favor y 1 en contra.