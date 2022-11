Cámara ordena al Municipio de Mayagüez devolver los $9 millones protagonistas del fraude

En la recta final de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron proyectos relacionados al tema económico.

Los representantes aprobaron la Resolución Conjunta de la Cámara 416 de la autoría de la representante Jocelyne Rodríguez Negrón para ordenar al Municipio de Mayagüez transferir al Departamento de Salud de Puerto Rico la cantidad de 9 millones de dólares de los fondos de inversión del Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI) para la compra de equipos, materiales y/o culminar las Fases V y VI del Centro de Trauma del Oeste en Mayagüez.

El miércoles, un jurado federal encontró culpables a Arnaldo Irrizarry y Alejandro Riera Fernández por participar en el esquema de fraude contra MEDI.

Además, le dieron paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 415 que asigna la cantidad de 556 millones de dólares para activar el pago del bono a servidores públicos contemplado en el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) del gobierno central.

De acuerdo con la medida de la autoría de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), la partida se divide de la siguiente forma: el Departamento de Hacienda asumirá la custodia de $475 millones para el pago del bono y $81 millones para reponer la asignación del Año Fiscal 2023 para los Instrumentos de Valor Contingente del Impuesto sobre Ventas y Uso y el Impuesto sobre el Ron (Sales and Use Tax and Rum Tax Contingent Value Instruments).

De esta manera, se espera que los empleados reciban el bono el 1 de diciembre. Aún no se ha definido la cantidad que va a recibir cada funcionario elegible.

Asimismo, el Bono del Plan de Ajuste se pagará el primero de diciembre de este año fiscal hasta 2026-2027, siempre y cuando se excedan los resultados financieros establecidos en el Plan Fiscal certificado.

De igual manera, se avaló el Proyecto de la Cámara 1480 que enmienda el Artículo 9 de la Ley 20-2015, conocida como la “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario” con el propósito de establecer el deber de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario de notificar a las organizaciones que soliciten sus servicios sobre la existencia de deficiencias en su solicitud, proveer un término razonable para subsanar tales deficiencias y proveer notificación a los solicitantes de la determinación final sobre sus solicitudes.

De otra parte, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1043 del senador Juan Zaragoza Gómez, para promover la reestructuración sostenible de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a los fines de establecer como parámetro rector de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la sostenibilidad y la solvencia futura de la AEE, reduciendo y mitigando cualquier aumento en la tarifa eléctrica y propiciar la estabilidad económica del país.

Zaragoza expresó en un turno sobre la medida que “luego de la renegociación, la deuda es solvente, y contrario a otros proyectos, nosotros hicimos referencia comparando a otros estados. Esa disolvencia entre activos y deuda debe ser acorde con Estados Unidos. A los que vamos es a eso, a reestablecer que la autoridad debe quedar solvente; que tenga más activos que deuda. Estamos diciendo ‘vamos a usar como referencia empresas de Estados Unidos’. Queremos que sea sostenible y que de aquí a unos años no caiga en quiebra de nuevo”.

Por otro lado, recibió el aval el Proyecto del Senado 523 del portavoz de la mayoría Javier Aponte Dalmau, para enmendar la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer nuevas penas para las conductas de efectuar o aceptar cualquier transacción de personal que envuelva las áreas esenciales al principio de mérito, tales como nombramientos, ascensos, descensos, traslados y cambios de categoría de empleados durante el período conocido como veda electoral.