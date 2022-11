Aseguran que Alcalde de Arecibo no radica informes de ingresos ante el Contralor Electoral

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Arecibo, Edgar Robles, junto al subsecretario general estatal, Gabriel Rodríguez Aguiló, denunciaron que el alcalde de dicho municipio, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, incumple con múltiples estatutos de la Ley 222-2011, conocida como Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas en Puerto Rico, incluyendo el no radicar informes de gastos e ingresos ante el Contralor Electoral.

En conferencia de prensa celebrada en el comité estatal de la Palma, Rodríguez Aguiló y Robles, presentaron alegada evidencia, que el alcalde arecibeño, violentó el Artículo 7.000 de la Ley 222-2011 el cual dispone sobre los informes que deben presentar las personas naturales o jurídicas sujetas a la citada Ley. El inciso (a) del mencionado Artículo requiere la presentación de informes trimestrales en los que se deben incluir todos los donativos o contribuciones y gastos.

“Otra vez nos encontramos ante un acto poco responsable y en crasa violación de la ley cometido por el alcalde de Arecibo. La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas en Puerto Rico es un mecanismo creado para asegurar la transparencia del proceso electoral, lamentablemente el Alcalde ha decidió obviar la misma, con conocimiento absoluto que lo esta haciendo mal. Esto demuestra una posición de creerse que esta por encima de la ley y eso no es así”, señaló el subsecretario del PNP.

Por su parte Robles destacó que “como ciudadano, residente de Arecibo y fiel creyente de nuestro sistema democrático y electoral, me di la tarea de revisar el cumplimiento del Comité Amigos Carlos Rubén ‘Tito’ Irizarry Ramírez con la Ley 222 y para mi sorpresa, he encontrado múltiples incumplimientos en los Informes de Gastos e Ingresos por el Comité de Campaña. Esto no puede continuar así”.

De acuerdo con los funcionarios novoprogresistas, al revisar en la plataforma digital de la Oficina del Contralor Electoral se encuentra que el Comité Amigos Carlos Rubén ‘Tito’ Ramírez Irizarry, no reportó los donativos, contribuciones y los gastos de las siguientes actividades: ‘Tito’s Bingo’ donde hubo ventas de frituras y premios sorpresas, la cual tuvo lugar el 28 de agosto de 2022, ‘Bohemia Arecibeña’ la cual tuvo lugar el 26 de junio de 2022, y el ‘Cumpleaños del Alcalde’, la cual tuvo lugar el 5 de junio de 2022.

“En adición a las actividades de recaudación de fondos en este año que no fueron reportadas, el altamente cuestionable que los informes presentados en 2021 no reflejan gastos o ingreso, ni siquiera gastos bancarios y/o actividades realizadas en este periodo; es como si el año pasado no hubiese sucedido en torno a la situación de la transparencia electoral que todo oficial electo debe tener. Existen muchas lagunas, muchos ‘olvidos’, mucha negligencia para pasar por desapercibido”, añadió Rodríguez Aguiló.

“Ante este panorama, entendemos que el Alcalde de Arecibo ha actuado en total menosprecio a los estatutos, reglamentos y demás disposiciones que rigen el financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico. La transparencia parece no ser importante para este funcionario, pero sí lo es para los arecibeños. Exigimos explicaciones concretas y detalladas de estas violaciones de ley”, sentenció Robles.

Los funcionarios del PNP adelantaron que ya realizaron referidos de investigación ante la Oficina del Contralor Electoral.