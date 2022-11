Alcaldes llegan a acuerdos con el PPD de cara a la asamblea de reglamento

Luego de una extensa reunión anoche entre alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) donde se establecieron varios acuerdos, el excomisionado electoral, Gerardo “Tonito” Cruz, aseguró hoy que la colectividad se encaminaría a establecer en su asamblea de reglamento la fecha de votación para la elección del presidente del partido

Participaron de la reunión, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández; Marcos Cruz Molina, alcalde de Vega Baja; Rafael Surillo Ruiz, alcalde de Yabucoa; Julio Roldán Concepción, Alcalde de Aguadilla; Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo; Wilfredo Ruiz Feliciano, alcalde de Maricao; Miraidaliz Rosario Pagán, alcaldesa de Naguabo; Jesús Márquez Rodríguez, alcalde de Luquillo; Josian Santiago, alcalde de Comerío; Miguel Ricky Méndez, alcalde Isabela; Wanda Soler, alcaldesa de Barceloneta; Christian E. Cortés Feliciano, alcalde de Aguada; Ismael Rodríguez Ramos, Alcalde de Guánica; O’brain Vázquez Molina, alcalde de Guayama; Ángel “Bori” González, alcalde de Río Grande y Rafael Burgos Santiago, alcalde de Santa Isabel.

Cruz entiende que, dada esta reunión entre ejecutivos municipales, en la asamblea de reglamento pautada para el domingo, se pudiera establecer la fecha para esa elección durante el próximo año.

“Los alcaldes estuvieron inmersos en algunas reuniones y yo creo que hay un buen ánimo, un buen espíritu de llegar a una buena discusión de unidad para este proceso”, dijo.

“Me siento muy optimista, los alcaldes ayer tuvieron unas reuniones… al parecer hay unos acuerdos generales. No estoy inmerso en los grupos que están negociando, sí formo parte de aquellas personas que levantaron su voz porque esencialmente estábamos en contra de dos asuntos que ya lo superamos y son cosa del pasado. No estábamos de acuerdo con el comité ejecutivo que se iba a hacer cargo de la dirección ejecutiva del Partido de diciembre de año que viene como también había una exigencia de que los populares pudiera votar por su presidente. Inclusive, una propuesta que salió esta semana de un presidente pro tempore, bueno eso también fue descartado y yo tengo una esperanza enorme de que podamos llegar a un entendido que es necesario celebrar la elección de un presidente y que los populares puedan votar”, manifestó.

Cruz explicó que la controversia dentro de la colectividad surge luego que la Junta de Gobierno obviara el mandato del artículo 72 del reglamento. Dijo que originalmente en julio se había propuesto una elección en agosto, luego durante la reunión de la Junta de Gobierno durante ese mes se suspendió para el 26 de febrero del año entrante, lo que violaba ya las disposiciones del artículo 72 del reglamente que Posteriormente en la reunión de octubre, se elimina esa fecha establecida para febrero, causando divisiones dentro de los miembros de la colectividad.

“El que se logre un entendido de restablecer la fecha de la elección de un presidente nos satisface mucho. Yo no creo que nadie puede decir que sea este año porque en realidad no hay tiempo de hacer una elección, así que no será este domingo cuando se vote por un presidente. Habrá que buscar una fecha donde el partido lo pueda atender”, sostuvo.

Según un documento en poder de Metro, los alcaldes llegaron a un concenso para que que se apruebe el reglamento presentando por el Comité de Reglamento el 7 de septiembre del 2022 con las enmiendas originales, que la votación por el presidente del PPD sea para el mes de mayo del 2023 y que en esa fecha se escoja al presidente y posteriormente que el presidente trabaje la elección de la nueva Junta de Gobierno.

De igual manera que tanto la Junta de Gobierno como su presidente José Luis Dalmau, permanezcan en su posición hasta tanto se celebre la elección de presidente y de Junta.

La asamblea de reglamento del PPD se reunirá este domingo, 13 de noviembre en el Caribbean Convention Center en Guaynabo, a partir de la 1:00 pm. La asamblea considerará las enmiendas al reglamento recomendadas por la Junta de Gobierno el pasado 14 de octubre.