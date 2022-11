Revelan mensajes de texto entre fiscal y madre de Kevin Fret

Una serie de mensajes de texto entre la madre del fenecido trapero Kevin Fret y la fiscal Betzaida Quiñones quien era la encargada ya mostraba frustración debido a que alega que desde el Departamento de Justicia se le estaba obstaculizando la investigación.

La conversación publicada por el programa Jugando Pelota Dura muestra un intercambio entre Hilda Rodríguez, madre de Fret y la fiscal Quiñones quien aseguró que le tenían paralizadas las entrevistas que debía realizar para investigar el caso. Incluso, la fiscal notificó mediante memos a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sobre la paralización de la investigación.

En una primera conversación el 5 de julio del 2019, la fiscal escribió a Rodríguez: “Que te de acceso a cuestionarle porqué Justicia me paraliza todo lo que trato de hacer respecto a las citaciones de personas claves en la investigación”.

Rodríguez respondió: “Veronic me dijo que no se puede poner a dos personas a cacarear como ella le llama no se permite a menos que sea el periodista, pues entonces lo hablo en la entrevista”.

Quiñones: “Pero te puede conseguir que la secretaria te atienda aunque sea vía telefónica. En la entrevista establece que es el Departamento de Justicia no yo que soy la fiscal del caso los que paralizan todas las entrevistas”.

Luego, Quiñones revela que le envió memos a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, notificando que le paralizaron la investigación. Contrario a lo que la exgobernadora indicó esta semana asegurando que las expresiones de la fiscal son “falsas y discriminatorias”.

En agosto del 2019, Rodríguez escribió a Quiñones: “Hola, Betzaida me escribió Dando Candela, creo que sería buena oportunidad para enviarle un mensaje a la gobernadora y hablar del caso que te dejen trabajar y que te dejen entrevistar a las personas que estaban pendientes para entrevista, que crees sólo esperan que yo diga que sí”.

A lo que Quiñones contestó: “Hola, como quieras después que no hables de la investigación”. “Solo que me la paralizaron y yo he tratado de entrevistar a las personas que entiendo son pertinentes en la investigación y me han dicho que no”, añadió.

“Y que hasta memos les he enviado a la secretaria, ahora gobernadora informando la paralización de la investigación”, añade Quiñones.

Del mismo modo, la fiscal indicó que desde el Departamento de Justicia, le impedían hablar con la prensa sobre el caso.

Hace unas semanas, la fiscal Betzaida Quiñones responsabilizó a la exjefa de los fiscales, Olga Castellón y a la exgobernadora Wanda Vázquez por la paralización de la investigación del caso del asesinato del trapero Kevin Fret.

“Cuando yo estaba en el alta del caso, haciendo todas las entrevistas que yo estaba haciendo y el listado de entrevista que yo tenía, porque yo tenía un listado de entrevista de más de 50 personas que tenía que entrevistar, yo recibí instrucciones de la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón, bajo el mandato de Wanda Vázquez, que era la secretaria de Justicia, que se me detuviera toda la investigación”, dijo la veterana fiscal al programa Lo Sé Todo de WAPA TV.

“Ella me dio instrucciones de que todas las investigaciones y todas las entrevistas que yo tenía previamente citadas, inclusive estaban citadas para la semana después que ella da el mandato de que se paralizara la investigación. Me paralizó todas las investigaciones que yo tenía corriendo, paralizaron los habeas corpus que había solicitado para entrevistar personas que estaban detenidas en diferente cárceles del país que podían aportar a la investigación. Se paralizó todo”, sostuvo.

Quiñones, dijo, además, que pidió explicaciones, pero nunca las obtuvo.

“A mí no me dieron explicaciones, solamente me dijeron que se tenía que tramitar a través de la Oficina de la Jefa de Fiscales lo cual a mí me pareció sumamente extraño porque este caso es igual que cualquier otro caso en Puerto Rico “, apuntó.

Aseguró que en el caso, junto al agente investigativo, tenía un tracto de las personas que debía entrevistar, pero que cada vez que solicitaba autorización a través de la Oficina de la Jefa de los Fiscales se lo denegaban.

“Cada vez que pedía autorización a la jefa de fiscales se me denegaba y yo no te puedo decir que fue Olga Castellón solamente, te tengo que decir que fue también Wanda Vázquez porque era la que estaba dirigiendo el Departamento de Justicia en ese momento”, dijo.

De igual manera, manifestó que los federales no asumieron la jurisdicción del caso a pesar de tocar varias puertas de agentes federales por entender que se trataba de un asesinato por encargo.

“Yo traté en varias ocasiones de que ellos tomaran la jurisdicción del caso, pero ellos sí colaboraron hasta cierto punto en la investigación pero no entraron a investigar el caso”, apuntó.

Dijo que luego de que el agente que inició el caso cambiara a un puesto federal, la Policía, de manera administrativa, decide darle el caso a otra división que es Crímenes Mayores con otro agente a su cargo, pero la misma fue paralizada en 2021.

El trapero abiertamente gay, falleció en enero del 2019 en el Centro Médico de Río Piedras a donde fue trasladado luego de ser baleado en Santurce mientras conducía una motora Yamaha del año 2017. El joven artista recibió ocho impactos de bala y uno de ellos mortal en la cabeza. Como parte de las teorías se alega que el occiso tenía en su poder un video que pudo ser el motivo de su asesinato.