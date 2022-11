Nuevamente aplazada vista preliminar contra exsecretario de Hacienda

Una vez más la vista preliminar contra el ex Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en inglés) del gobierno bajo la administración del renunciante gobernador Ricardo Rosselló, Raúl Maldonado Gautier, fue suspendida nuevamente por la jueza Yazdel Ramos Colón en espera de un mandato del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Según explicó la representante legal del exfuncionario, la reconocida abogada Mayra López Mulero, el planteamiento hecho al alto foro judicial se trata sobre si en efecto existe motivo suficiente para que el Tribunal de Primera Instancia ordene a los fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) a entregar evidencia financiera que pudiera exculpar Maldonado Gautier.

“Lo que está ante la consideración del Tribunal Supremo es un recurso de certiorari donde estamos haciendo planteamientos en torno a las exigencias de la Ley de Ética Gubernamental y lo que se espera sea un trámite que se le aplique a toda persona de manera uniforme”, indicó López Mulero acompañada de su cliente a la salida de la sala 608 del Tribunal de San Juan.

“Nosotros le estamos haciendo al Tribunal Supremo un planteamiento de carácter procesal, del debido proceso de ley, y eso es una interpretación de los planteamientos o los artículos que configuran la ley conocida como Ley de Ética Gubernamental”, añadió.

Según indicó López Mulero, el planteamiento de su cliente es que se violentó el proceso que dispone la Ley de Ética Gubernamental y será el Tribunal Supremo quien realizará la evaluación correspondiente. Mientras, el proceso legal contra el exfuncionario queda detenido hasta que el alto foro judicial emita un mandato.

“La jueza cautelarmente ha establecido tres fechas, el 19 de enero todo el día, el 20 de enero a la 1:30 de la tarde y el 24 de enero todo el día en la eventualidad de que la determinación del Supremo sea en favor a que se lleve cabo una vista preliminar después de adjudicado el asunto de derecho”, sostuvo la abogada.

Por su parte, Miguel Colón Ortiz, uno de los fiscales contratados por la OPFEI para llevar el caso de Maldonado Gautier ante los tribunales se mantuvo firme en que este recurso es parte de la estrategia de la defensa para dilatar el debido proceso judicial.

“La defensa tiene su estrategia, los fiscales la suya. O se tiene jurisdicción o no se tiene. No se puede tener jurisdicción para unas cosas y para otras no. Mientras no llegue el mandato del Tribunal Supremo no podemos continuar con el caso, estamos ansiosos de ver este caso lo antes posible y cuando llegue el momento lo veremos como la posición nuestra lo requiere”, aseguró Colón Ortiz en compañía del fiscal especial independiente Manuel Núñez Corrada.

“Hay muchas formas de dilatar el proceso el proceso, el propósito cae dentro de la estrategia de cada abogado, pero nosotros seguimos pensando igual. La decisión del apelativo es sumamente contundente dándonos la razón a nosotros. Para eso esta el tribunal supremo, para interpretar, variar normas o decidir lo que entienda justo”, añadió.