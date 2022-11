El fiscal Miguel Colón Ortiz aseguró hoy a Metro que ninguno de los abogados que trabajan en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) será intimidado de ningún modo por realizar su labor ministerial.

Colón Ortiz es uno de los fiscales que representa al Pueblo de Puerto Rico en el caso que se lleva contra Raúl Maldonado Gautier, ex Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en inglés) del gobierno bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló acusado de tres cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental y tres cargos de perjurio, tipificados bajo el Código Penal.

“Hasta ahora lo que tengo que decir es que a nosotros no se nos intimida ni se nos calla”, indicó el reconocido fiscal a su entrada a la sala 608 del tribunal de San Juan que preside la jueza Yazdel A. Ramos Colón.

“Me parece sumamente sospechoso que a dos semanas de verse este caso prácticamente le han radicado querellas a todos los fiscales que trabajan en la Oficina del Fiscal Especial Independiente”, añadió.

A mediados de octubre pasado Maldonado Gautier radicó tres querellas ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por violaciones éticas en la práctica de la abogacía contra los fiscales especiales independientes que le acusan criminalmente.

Maldonado, quien es abogado y contador público autorizado (CPA), se querelló contra los fiscales Manuel Núñez Corrada y el propio Colón Ortiz por alegadas violaciones a los cánones 5 y 13 de Ética Profesional de los abogados licenciados en Puerto Rico.

Una de las querellas tiene que ver con una alegación de intervención por parte de uno de los fiscales con un testigo de la defensa, mientras otras dos querellas se relacionan con la publicidad del caso contra el también exsecretario de la Gobernación.

No obstante, al preguntársele, Colón Ortiz dijo desconocer de alguna querella sometida en su contra, pero dio la bienvenida a cualquier investigación que estime prudente el alto foro judicial.

“Las agencias que hayan recibido alguna querella deberán evaluarla. Yo no he recibido solicitud ninguna para contestar ninguna alegación, como yo me he enterado ha sido a través de la prensa. Si me piden que conteste algún señalamiento, pues contestaré y el pueblo juzgará”, sentenció el fiscal.

Núñez Corrada y Colón Ortiz son los fiscales especiales independientes contratados por la OPFEI que tienen a su cargo el caso contra el también exsecretario de Hacienda.

En el proceso penal que llevan los fiscales especiales se le imputa a Maldonado violar la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal. Tres de los cargos son por el artículo 5.7 A de la Ley de Ética Gubernamental que penaliza la falsificación o no presentación de información financiera y los otros tres son por perjurio correspondientes a los años en los que el CPA fue parte del gabinete ejecutivo del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló.