Fiscal Betzaida Quiñones se reúne con Justicia tras denuncias sobre caso de Kevin Fret

La fiscal Betzaida Quiñones, encargada en un principio del caso de asesinato del trapero Kevin Fret fue citada en el día de hoy para una entrevista con el Departamento de Justicia tras denunciar que le paralizaron la investigación.

Quiñones indicó que durante la entrevista realizada en el día de hoy expresó las mismas denuncias que ha realizado en varias entrevistas de televisión. Según explicó, luego de esta entrevista el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, deberá determinar si remite las denuncias al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

La fiscal también aseguró que el expediente del caso de asesinato de Kevin Fret en el 2019 en uno “voluminoso” y que “no son tres o cuatro papeles”. Del mismo modo, aseguró que se han continuado entrevistas y citaciones en el caso de Fret.

“Lo único que espero es que sea una investigación transparente, que sea una investigación que salga a la luz toda la verdad, que sea una investigación que le de tranquilidad al pueblo de Puerto Rico que el Departamento de Justicia ha enmendado los errores del pasado y que ya no es el mismo Departamento de Justicia sino un nuevo departamento con un nuevo enfoque de transparencia para que la gente vuelva a creer en el Departamento de Justicia y tenga la certeza de que el departamento funciona como tiene que funcionar”, expresó en entrevista con Lo Sé Todo (Wapa TV).

Tras realizar las denuncias sobre la presunta obstaculización del caso esta indicó que ha recibido ataques personalistas y amenazas.

“He recibido ataques personalistas que no entiendo porqué llegan a eso, cuando yo lo que estoy planteando son asuntos plenamente laborales que surgieron en el pleno de una investigación, he recibido insinuaciones de diferentes partes, he recibido amenazas también. No hay necesidad de eso, yo no tengo miedo de nada, tengo la verdad de mi lado y sigo con la verdad hasta el final”, añadió.

Además, negó que se paralizara el proceso de investigación por otra que se estaba llevando a cabo paralelamente por parte de los federales no es cierto ya que aseguró que se reunió con las autoridades federales y estos no entraron en el caso.

Durante el día de ayer se publicaron una serie de mensajes de texto en el programa Jugando Pelota Dura entre la fiscal Quiñones e Hilda Rodríguez, madre de Kevin Fret. En la conversación la fiscal ya le indicaba a la madre del joven asesinado que el Departamento de Justicia le había paralizado las entrevistas. Incluso indicó que había enviado memos a la entonces secretaria Wanda Vázquez señalando lo que estaba ocurriendo.

Las alegaciones de la fiscal fueron referidas a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia donde se está evaluando lo ocurrido.