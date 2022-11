Dalmau aún no sabe si estaría disponible para una presidencia ‘pro tempore’ en el PPD

El presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, no negó ni afirmó si estaría dispuesto a asumir una presidencia ‘pro tempore’ de la colectividad como sugiere una nueva propuesta que ha aflorado dentro del liderato de la Pava.

Como parte de esta presidencia ‘pro tempore’, la persona escogida liderará la colectividad sin aspiración a la gobernación hasta la selección de un candidato a ese escaño en junio de 2024. De esta manera se eliminaría el comité ejecutivo propuesto como parte de las enmiendas al reglamento.

“Yo no he hecho ninguna expresión sobre mi futuro político, siempre he dicho que estaría donde los populares entiendan que le puedo servir a Puerto Rico y al Partido Popular, pero no puedo hablar por los compañeros. Yo sé que los compañeros tienen interés en hacerse disponible y así es la democracia. Yo como presidente del Partido tengo que velar porque los procesos se den conforme a los reglamentos, conforme a la ley”, dijo en entrevista con Borinquen Radio, (antes WAPA Radio).

“He dicho que mis esfuerzos son para tener el partido listo, tener el partido reorganizado, cuando se den los eventos pues se harán los anuncios que se hayan que dar si es que voy a dar alguno “, apuntó.

Aseguró que no puede tomar una decisión de algo que no ha sucedido porque para ello, explicó, debe enmendarse el reglamento, votar, aprobarse y escogerse una nueva Junta de Gobierno.

“De la Junta de Gobierno surgiría un candidato para una presidencia pre tempore, así que nada de eso ha sucedido, así que cualquier comentario que yo haga es especulativo”, dijo.

Cabe destacar, que la colectividad tendrá este próximo domingo, 13 de noviembre su Asamblea de Reglamento donde se espera que participen alrededor de 500 personas. En la asamblea se busca aprobar o no las enmiendas al reglamento de la colectividad propuestas por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández.

Dalmau sostuvo que, a su juicio, la disyuntiva en la colectividad no son precisamente las enmiendas al reglamento, sino quién va a dirigir el partido. Se ha propuesto que sea un consejo ejecutivo o una persona que no sea candidato a la gobernación.

“Creo que todas la enmiendas que se recogieron en el reglamento vienen de la base popular, pero la posición de quién va a dirigir el partido, quién lo va a presidir, hay un grupo que quiere que lo presida o lo dirija un consejo ejecutivo o una persona que no sea candidato a la gobernación para que maneje la estructura del partido de forma independiente a lo que es manejar una candidatura a la gobernación y hay otros que creen que sí, que debe ser un presidente del partido que tenga liderato y que sea candidato a la gobernación y en eso es que se concentran las enmiendas presentadas”, sostuvo.

Algunos de los líderes populares que rechazaron hoy la propuesta para crear una presidencia ‘pro tempore’ fueron la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien también aspira a la gobernación, el representante Jesús Manuel Ortiz, Pablo José Hernández, el excomisionado electoral del PPD, Gerardo ‘Toñito’ Cruz, el representante Héctor Ferrer Santiago y el vicepresidente del partido, Charlie Delgado Altieri.

“Esto es inaceptable y es peor que el Comité Ejecutivo. Los populares son los que deben votar por el presidente, no la Junta. Que el pueblo popular decida”, declaró el grupo denominado Populares Democráticos.

Según expresaron, la propuesta impide que sean los populares quienes escojan su presidente y deja en manos de un grupo esta determinación de vital importancia para establecer la agenda de la colectividad de cara a los comicios electorales de 2024. La propuesta se circuló ayer martes, 8 de noviembre, y la misma elimina el comité ejecutivo para establecer un presidente pro tempore, escogido por los componentes de la Junta de Gobierno, quien estará imposibilitado de aspirar a la gobernación. Cabe destacar que la junta está compuesta por alrededor de 30 personas, lo que dejaría en manos de un pequeño grupo dicha selección.

El grupo de Populares Democráticos exhortó a los delegados populares a rechazar cualquier propuesta de comité ejecutivo y cualquier propuesta que les quite el voto de los populares. “El domingo hay que decir que no a todo lo que limite el poder del voto de los populares.”

La asamblea de reglamento del PPD se reunirá este domingo, 13 de noviembre en el Caribbean Convention Center en Guaynabo, a partir de la 1:00 pm. La asamblea considerará las enmiendas al reglamento recomendadas por la Junta de Gobierno el pasado 14 de octubre. Estas enmiendas cancelan la elección para presidente del partido que estaba pautada para el 26 de febrero de 2023 y establecen un comité ejecutivo.