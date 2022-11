Áurea Vázquez asegura que “asesinaron” a abogado para que no declarara a su favor

La convicta por el crimen de su esposo, Áurea Vázquez Rijos, brindó fuertes declaraciones en una entrevista con el programa “Rayos X” de Telemundo.

Vázquez Rijos reaccionó a las expresiones que hizo la fiscal Betzaida Quiñones, donde alega que recibió órdenes de paralizar varias investigaciones judiciales, entre ellas, la muerte del abogado Carlos Javier Cotto Cartagena.

“A mi me molestó mucho porque para mí eso tenía que haber sido un caso que le dieran una prioridad. Yo estoy completamente segura de que no era un suicidio, había muchas personas que no les convenía que él se sentara”, dijo la mujer.

Esta añadió que: “Especialmente el señor Abraham Anhang (padre del asesinado), al igual que a la fiscalía. Desafortunadamente, a Cotto Cartagena lo asesinaron y lo asesinaron de un modo un poco similar a como habían asesinado a mi exmarido”.

“Cotto Cartagena era mi testigo estrella. En realidad ayudaba a cambiar la teoría de la fiscalia federal”, manifestó Vázquez Rijos.