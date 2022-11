Cambio del PAN al PANS podría representar mayor libertad económica para los puertorriqueños

Según un estudio del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico (ILE) el posible cambio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (PANS) en Puerto Rico aumentaría el número de beneficiarios y la agilidad con que se atienden las necesidades del país.

El informe titulado Del PAN al PANS: un puente a la libertad económica para los residentes de Puerto Rico destacó que el promedio de participantes del PANS en Puerto Rico sería 1,449,360, lo que representa 118,458 personas (8.2%) más de las que actualmente están en el PAN. Además, se estima que para el año 2031 un cambio de PAN a PANS representaría un aumento a $4.5 billones anuales en beneficios para Puerto Rico, más del doble de lo que se recibe al momento.

El PANS es un beneficio federal disponible para personas de bajos ingresos y todo el que solicite puede recibir beneficios, mientras que el PAN se ajusta a los límites de la cantidad fija de fondos de la subvención en bloque.

El autor del estudio, el profesor e investigador Ángel Carrión Tavares, aseguró que, a diferencia del PAN, el PANS tiene un requisito de trabajo para motivar a los participantes a trabajar para eventualmente no tener que depender del programa.

El estudio encontró que el potencial de personas que podrían participar en la fuerza laboral en Puerto Rico al cambiar del PAN al PANS es de aproximadamente 246,000 que representa el 21.3% de la cantidad de individuos que formaron parte del grupo trabajador civil en julio de 2022.

El requisito de trabajo aplica a personas de 18 a 49 años que no tienen dependientes, no están embarazadas y están sujetas a los requisitos generales del trabajo denominados adultos sanos sin dependientes (ABAWD). Los ABAWD que no tienen discapacidades documentadas deben trabajar al menos 80 horas al mes o participar en un programa de capacitación laboral calificado durante más de tres meses dentro de un periodo de tres años para recibir los beneficios del PANS.

“El diseño que tiene el programa ara que esto suceda es que por cada dólar que la persona gana, deja de recibir 30 centavos de sus beneficios. Es decir, el aumento en ingreso es mayor porque, aunque deje de recibir un 30%, va a recibir un 70% adicional. A través de ese beneficio la gente puede entrar a la fuerza laboral y comenzar a superar su situación de dependencia. Para mí es un beneficio importante porque Puerto Rico tiene una tasa muy baja de participación laboral y este programa permitiría que más personas se salgan de lo que se conoce como la trampa de la pobreza”, aseguró Carrión Tavares.

El concepto conocido como la trampa de la pobreza significa que el PAN podría estar promoviendo que las personas encuentren demasiado alto el costo de trabajar, ya que perderán los beneficios si superan el nivel de ingresos netos.

Efecto de las elecciones de medio término

Las elecciones de medio término en Estados Unidos podrían provocar un cambio de partido en el Congreso lo que tendría un efecto nocivo en la economía puertorriqueña posiblemente reduciendo los beneficios federales como el PAN.

“Se espera que los republicanos vuelvan a tomar el control del Congreso… Hay posibilidad de hacer alianzas con laboratorios de ideas y que vean el beneficio no solamente económico, pero en términos de nuevos ingresos que entran para poder subsanar las operaciones del gobierno. Así que me parece que desde la perspectiva que estamos nosotros argumentando, se abre un espacio que requiere no solamente acción no gubernamental pero también en el sentido político en el Congreso”, señaló Ojel Rodríguez estudiante doctoral de relaciones internacionales y filosofía política.

Carrión Tavares coincidió con Rodríguez y dijo que la libertad económica es sumamente importante dentro de la política estadounidense particularmente en el partido republicano por lo que, aunque haya un cambio en el Congreso, ve viable el cambio del PAN al PANS en Puerto Rico.

“Los valores y las ideas de libertad económica son fundamentales en la forma de entender la política de los congresistas de ese partido de modo que si uno enfoca esto como lo he enfocado yo en el informe, desde la perspectiva de libertad económica, es un puente para que los residentes de Puerto Rico tengan esa libertad económica. Si nosotros lo enfocamos así, yo creo que ese cambio que pueda darse en las elecciones de hoy de medio término incluso hasta pudiera beneficiarnos”, explicó Carrión Tavares.