‘Black Panther: Wakanda Forever’ honrará el legado de Chadwick Boseman

Cuatro años después de Black Panther, su secuela retomará una historia que robó el corazón de millones de fans. Era muy importante para todos los implicados en ‘Black Panther: Wakanda Forever’ honrar el legado de Chadwick Boseman y T’Challa.

“Todos tuvimos que procesar este sentimiento de dolor y pérdida. Pero también es genial cuando no tienes que hacerlo solo. Pudimos construir ese sentido de comunidad y pudimos dar la bienvenida a nuevos miembros. Fue increíble. Me siento realmente agradecido”, dijo Ryan Coogler, director de la película.

Tras el fallecimiento de Chadwick, una de las cosas con las que todos tuvieron que lidiar, además del dolor, además del luto por él, fue la tarea de llevar esta próxima entrega.

“En mi recuerdo, la conmoción se convirtió en: ‘Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos hacer algo?’. Y creo que, relativamente pronto, se determinó que este increíble conjunto de personajes y este mundo que se había creado en la pantalla tenía que continuar”, admitió Kevin Feige, presidente de Marvel. “Y Ryan lo vierte todo y se entrega por completo a todo lo que hace. Llevaba casi un año trabajando en una versión de la película con T’Challa. Y cuando perdimos a Chad, todo eso, obviamente, se volcó también en esta película. Y manteniendo la idea de una celebración de Wakanda y del personaje en primer plano, además del dolor que, por supuesto, iba a venir con eso”.

Hay mucha melancolía en Wakanda Forever, pero la película es una celebración con una nueva voz.

“Como narradores, solo quieres ser lo más honesto posible con lo que los personajes experimentarían en la película tras la pérdida de T’Challa. Y eso no es sólo dolor, también es a veces alegría, a veces humor. Son todas las emociones que cualquiera siente ante cualquier pérdida profunda. Pero teníamos tal colección de talento y tal colección de personajes, que todos tienen un punto de vista diferente con esa pérdida, que creo que Ryan encontró formas de expresar todos los diferentes colores del dolor a través del conjunto”, declaró Nate Moore, productor.

Una de las grandes sorpresas es observar cuánta ira tiene Shuri, interpretada por Letitia Wright, en esta película.

“He pensado mucho en cómo maneja ella sus emociones. La conocemos en la primera película y es un rayo de sol. Está tan arropada y protegida por la realeza y el amor. Y orgullosa de su hermano mayor por dar el paso y seguir el legado de su padre. Su familia la alentó a ser una genio y a ser confiada y maravillosamente formada. Así que, seguimos con eso cuando su corazón se rompe. Esperemos que la gente pueda sentirse identificada con eso y encontrar algo de curación”.

Para Lupita Nyong’o, el personaje de Nakia es el único que sabe cómo equilibrar su dolor y a la vez admitir que no se ha curado del todo. Y eso no es algo fácil de representar como actriz:

“Al principio, al leer el guión, sentía mucha envidia de Letitia porque consigue ser caótica. Y así es como me sentía, me sentía descarnada y, ya sabes, quería expresarlo. Y Nakia es un ejemplo de alguien que está un poco más lejos en términos de su procesamiento. Y no es que lo tenga todo resuelto, pero en la primera película, Ryan la describió como el oasis de T’Challa. Y eso realmente resonó en mí. Así que cuando estaba leyendo este guión y pensando en dónde está ella, me di cuenta de que lo que antes era para T’Challa, ahora tiene la oportunidad de ofrecer a Shuri. Y tenía mucho sentido en términos de la estructura y la arquitectura de la historia. Cuando hablamos de la exploración del duelo, es realmente fundamental tener a alguien que se hace amigo del cambio para la gente de la historia, pero también para el público. Y el hecho de que fuera el amor de T’Challa, en cierto modo, permite al público saber que está bien. Por mucho que me frustrara con Ryan por hacer eso con Nakia, en realidad interpretarla fue muy terapéutico para mí, porque tuve que mirar más allá de mis frustraciones por perder a Chadwick y aprender de ella. Aprender de esa sabiduría”.

Rihanna como parte de Wakanda Forever

Coogler fue clave a la hora de convencer a Rihanna de que volviera al estudio para hacer su disco en solitario para la película.

“No puedo atribuirme el mérito en exclusiva. Creo que tenemos un compositor increíble, Ludwig Goransson, que también es productor musical, y creo que Ludwig fue un factor importante. Rihanna nos ha dado toda una carrera, todo un catálogo de música, y ahora nos ha dado maquillaje y ropa. Creo que el mundo entendería que colgara el micrófono. Y lo entiendo perfectamente, porque me gusta mucho su música, siento que nos ha dado todo lo que se puede pedir. Pero la verdad es que buscábamos un gran artista que pudiera contar la historia de la película, abrazar los temas de la misma y presentarlos al público en un envoltorio diferente. Esta película es diferente”, dijo Ryan.

La banda sonora de Black Panther de 2018 fue comisariada por Kendrick Lamar y contó con artistas como SZA, Travis Scott y The Weeknd. El álbum ganó dos premios Grammy, uno por la partitura y el segundo por la Mejor Interpretación de Rap por ‘King’s Dead’ de Jay Rock, Kendrick Lamar, Future y James Blake.

La nueva entrega sigue siendo producida por el compositor Ludwig Göransson, ganador de un Oscar y un Grammy, pero con la sorprendente colaboración de Rihanna.

“Tenía sentido que fuera una mujer, tenía sentido que fuera alguien que pudiera hablar, no necesariamente con las palabras, sino con el sentimiento de la maternidad porque ese es un tema importante en esta película. Y creo que coincidió con que ella estaba en ese tipo de espacio en su vida. Cuando vio las actuaciones que todo el mundo estaba haciendo. Eso fue lo que la llevó al límite y dijo: “Quiero ver esta película, quiero ver si puedo resolver esto”. Ella y yo escribimos la letra, Ludwig hizo la música”, concluyó Coogler.

161

Minutos es la duración de la película.

11 de noviembre

es la fecha en la que ‘Black Panther: Wakanda Forever’ se estrenará.