Bajo advertencia de inundaciones Vieques y Culebra

⛵⚠️❗Marine Weather Statement: T-STORMS OVER THE WATERS SOUTH OF VIEQUES | Comunicado sobre las Condiciones Marítimas: TRONADAS SOBRE LAS AGUAS AL SUR DE VIEQUES. Until | Hasta…9:15 PM AST NOV 5. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/9qthHJW2Cu