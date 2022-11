Alcalde de Ceiba legaliza empleados de contratos nulos

El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, informó este lunes que el municipio concluyó el proceso de legalización de los contratos de un grupo de empleados que fueron nombrados como empleados de carreras sin haber cumplido el debido proceso de ley.

El reclutamiento, según el alcalde, lo hizo la pasada administración municipal, incurriendo en violaciones al Reglamento de Personal establecido en la ley.

Rivera Báez explicó que, cuando asumió su cargo como alcalde, en enero de 2021, entre las irregularidades que encontró en el municipio, tenía los nombramientos de unos 34 empleados que se hicieron sin seguir el debido proceso de ley.

Entre las irregularidades, el alcalde detalló que la convocatoria que se hizo para dichos puestos, no incluía aspectos necesarios para anunciar oportunidades de ingreso a un puesto municipal, tales como: descripción de puesto, requisitos mínimos, naturaleza de examen, periodo probatorio, condiciones de trabajo, instrucciones y requerimientos para solicitar, el tipo de competencia y escala de sueldo. Esa convocatoria fue declarada nula, por consiguiente, quedaron nulos los 34 nombramientos.

Los empleados fueron notificados en abril de 2021, en aquel entonces, once de ellos asumieron el proceso y acogieron la oportunidad de legalizar sus contratos y seguir trabajando en sus mismas funciones. Otros 18 empleados, decidieron acogerse a su derecho de ir a unas vistas para analizar su nombramiento. De los otros cinco, unos renunciaron y otros han fallecido.

En el caso de los 18 empleados que pidieron las vistas, ya el proceso culminó y son los casos que el alcalde atendió, hoy. Rivera Báez, dijo que al declarase nula la convocatoria, la determinación continúo siendo la misma, los contratos quedaron nulos. Sin embargo, el alcalde aseguró que éste grupo de empleados tiene la misma oportunidad de ser evaluados y todos los que cumplan con los requisitos de ley podrán conservar su empleo, si así lo desean.

“Estamos haciendo lo que corresponde, como lo dije desde el principio, aquí no se trata de que el alcalde está despidiendo empleados al contrario lo que hicimos fue legalizar las contrataciones que se hicieron fuera de la ley. Desde que tuvimos conocimiento de las irregularidades en los contratos de estos empleados me mantuve firme en retenerlos. Nunca he tenido la intención de dejar a nadie sin empleo, solo estamos velando que los proceso se hagan de manera correcta y conforme a derecho”, afirmó el alcalde.

Cabe destacar, que estos 34 empleados fueron contratados por el exalcalde, Ángelo Cruz, luego de perder el proceso eleccionario de Primarias en agosto de 2020. Es preciso señalar que, el asesor legal del municipio, hizo un informe refiriendo este asunto a las autoridades correspondientes, incluyendo a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, Oficina del Contralor y Ética Gubernamental, para las acciones necesarias.