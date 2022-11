Sectores comerciales apuntan al diálogo ante salida de secretario del DACO

Ante la abrupta renuncia de Edan Rivera Rodríguez como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) este pasado viernes, líderes del sector de comercio al detal concluyeron que quien ocupe su puesto debe estar dispuesto al diálogo, un patrón que aseguraron mantenía el funcionario.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez, reconoció la labor que ejerció Rivera Rodríguez durante los casi dos años que estuvo al mando de la agencia, pero anticipó que quien ocupe su cargo de ahora en adelante debe estar dispuesto al diálogo con los comerciantes.

Por ahora, la antes subsecretaria del DACO, María Fernanda Vélz, pasará a fungir como secretaria interina en lo que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia nombre un remplazo.

“Llegó a hacer su labor. Definitivamente hubo momentos donde había concurrencia y otros donde había diferencia. Siempre fuimos bastante comunicativos en cómo resolver el problema de consumidores sin necesidad de multas excesivas ni peleas que ocurría en el pasado”, expresó Báez durante una entrevista telefónica con Metro Puerto Rico.

Mi expectativa (sobre Vélez) es que sea una funcionaria justa y que trabaje desde el punto de vista de que el sector del comercio al detal cumpla su trabajo. La temporada navideña ya comenzó. La expectativa es seguir colaborando. Sobre todo que sea una relación justa tanto para el consumidor como para el comercio”, sostuvo.

De manera similar se expresó la presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Lourdes Aponte, durante una entrevista separada que sostuvo con este medio.

“Debe realizar una alianza colaborativa entre ambas entidades, la posición del DACO, que orientará sobre su reglamento y demás porque hay comerciantes que desconocen muchas de las cosas o piensan que lo están haciendo correctamente y no se les da esa oportunidad. Si hacemos todos lo posible para servir de enlace y ser facilitador, que esa debe ser la posición… El llamado sería para el diálogo y para ver cómo podemos colaborar para que no se nos esté castigando, a veces en situaciones que no conocemos de inmediato”, explicó Aponte.

La renuncia de Rivera Rodríguez se dio a conocer el viernes, cuando el gobernador anunció la salida del funcionario de su gabinete constitucional en la tarde.

Aunque no se ofreció una razón de inmediato, el funcionario aludió mediante unas declaraciones que envió a la prensa a que se debió por “discrepancias” entre él y Fortaleza.

Rivera Rodríguez estuvo al mando de varias controversias en relación con los comercions, uno de ellos siendo el control del margen de ganancias por el precio de la gasolina, que se disparó a principios de este años debido al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Tal conflicto provocó quejas de parte del sector de las gasolineras, algo que, para el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Carlos Crespo, “no fue la mejor decisión”.

“Él ya tenía un buen récord en DACO porque fue asesor legal por mucho tiempo, pero realmente la decisión de controlar márgenes y más aún fijar un margen fijo, no fue lo mejor para los detallistas de gasolina porque no había razón para hacerlo. Entiendo que cuando hay una emergencia nacional… pues debe existir eso, pero esa declaración nunca se hizo y tomó la decisión sin pensar en los resultados”, criticó Crespo.

Al igual que Báez y Aponte, Crespo también planteó entablar una mesa diálogo o al menos, que la nueva secretaria comience a reunirse con distintos líderes comerciantes para escuchar las preocupaciones que embargan a estos.