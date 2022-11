Presidente del PPD hace llamado a la unidad a días de celebrarse la Asamblea de Reglamento

A solo días de que se celebre la Asamblea de Reglamento del Partido Popular Democrático, el presidente de la colectividad, José Luis Dalmau, hizo hoy un llamado a la unidad.

“El llamado a todos los populares es a servirle desinteresadamente al Partido Popular. Y así deber ser, porque, después de todo, para ayudar a este instrumento de justicia social, no hay que ocupar posiciones de jerarquía, sino tener el genuino deseo de luchar por las causas y el legado noble que dispuso Luis Muñoz Marín al servicio de Puerto Rico”, expresó en un mensaje grabado de ocho minutos y difundido hoy, días antes del cónclave popular.

“Como propuse desde el inicio, en el momento oportuno, serán los electores populares quienes decidirán con sus votos, quienes serán los hombres y mujeres que configurarán la papeleta del Partido Popular; y así será porque es su derecho y porque así está reconocido por la ley electoral. Por eso, quien diga que los cambios sometidos en la Junta de Gobierno despojan a los electores de ese derecho, sencillamente miente”, sostuvo Dalmau.

En cuanto a las enmiendas, Dalmau indico que “les corresponderá a los delegados pasar juicio sobre las diversas enmiendas y debatir con la altura y el respeto que el país espera, sobre las coincidencias y discrepancias que puedan surgir de un proceso deliberativo tan importante”.

En su mensaje, Dalmau dijo que los trabajos se conducirán con orden y respeto y que no permitirá conductas que lesionen o afecten los trabajos del organismo deliberativo. Asimismo, durante su exposición, repasó lo ocurrido hace un año y profundizó sobre las enmiendas principales que serán debatidas y votadas.

“El pasado año, logramos iniciar la reorganización institucional; realizamos una auditoría electoral completa; configuramos un comité de estatus representativo de todos los sectores ideológicos; logramos – por primera vez en tres décadas - que se presentara un proyecto desde el Senado federal que incluye al Estado Libre Asociado como opción; y, como si fuera poco, detuvimos el proyecto congresional de Jenniffer González que pretendía excluir al ELA de la papeleta”, dijo Dalmau.

En cuanto a las enmiendas, el líder popular detalló las cinco áreas principales que fueron adoptadas por la Junta de Gobierno y que se someterán ante la consideración del pleno de la Asamblea de Reglamento.

Detalló que entre ellas está modificar el texto del Reglamento existente y del Reglamento propuesto, en lo relativo a la Presidencia del PPD, la composición de la Junta de Gobierno y la reconfiguración del Comité Ejecutivo. Esta propuesta - presentada originalmente en el mes de abril por 23 representantes populares - busca separar la candidatura a la gobernación de la dirección institucional del Partido.

De igual manera ampliar la representación de diversos sectores en los organismos principales del Partido, los cuales incluyen asientos para la representación del liderato sindical, de las organizaciones de base de fe, el liderato comunitario, la comunidad LGBTTIQ+, las personas con diversidad funcional, los trabajadores del sector privado, los pequeños y medianos comerciantes, así como los retirados y pensionados del gobierno. Y establecer - por primera vez y por mandado reglamentario - una campaña mediática institucional del voto íntegro, para aumentar significativamente las opciones de triunfo de todos los candidatos oficiales.

Por otra parte, incluir en el Preámbulo del Reglamento la defensa de la identidad cultural puertorriqueña; asimismo, reafirmar nuestro compromiso con una relación de asociación política entre Puerto Rico y Estados Unidos con la presencia de la ciudadanía norteamericana; luchar por la protección del medio ambiente y los recursos naturales; igualmente, reclamar la defensa de los derechos humanos, la educación pública y universitaria, así como la igualdad salarial. Reafirmamos además nuestro apoyo a la descentralización del gobierno, a la autonomía municipal y a la lucha contra la corrupción. Y que “el Partido Popular se expresa inequívocamente en contra de la privatización de los servicios esenciales”.

“Las decisiones que he tomado como presidente, no han sido fáciles; y si bien no soy perfecto y puedo equivocarme, en cada una de ellas, solo he buscado el bienestar colectivo de la institución. He sido un soldado de fila dentro del Partido Popular, soy persona de consenso y nunca he atacado injustamente a algún correligionario ni he recurrido a la mentira para prevalecer”, expresó Dalmau en su mensaje.

“No he sido y nunca seré objeto de discordia, mucho menos que procure dividir o fraccionar al Partido Popular. Ahora bien, en cuanto a mí respecta, las luchas de poder y las candidaturas prematuras no tienen ni tendrán cabida en mi agenda. Mientras ocupe este cargo, mis esfuerzos estarán dirigidos exclusivamente, a presentar la papeleta más fuerte, con opciones idóneas y las mejores ideas. Los delegados ejercerán sus votos, y una vez concluya el proceso, la responsabilidad de todo buen popular es acatar la votación y cerrar filas con el liderato; de forma que podamos concentrar nuestros esfuerzos en fiscalizar y denunciar al mal gobierno del PNP”, señaló finalmente el presidente del PPD.

La Asamblea de Reglamento del PPD se efectuará este próximo domingo 13 de noviembre desde la 1 de la tarde en el Caribbean Convention Center ubicado en la carretera número 1 entre Caguas y Guaynabo.