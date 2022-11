Incendio daña fachada de edificio de 35 pisos en Dubái

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estalló un incendio el lunes en un edificio de 35 pisos en Dubái cerca del rascacielos más alto del mundo, quemando un lado de la estructura de manera similar a otras llamaradas alimentadas por material inflamable.

Un residente de 8 Boulevard Walk dijo a The Associated Press que el edificio tiene un revestimiento que las autoridades iban a reemplazar tras un incendio similar en una torre icónica ocurrido en el Año Nuevo de 2015. Sin embargo, la capa no fue reemplazada en todo el edificio, indicó el vecino, quien habló a condición de anonimato por temor a represalias.

Emaar Properties, la compañía a cargo de 8 Boulevard Walk y de la torre cercana Burj Khalifa, no respondió a pedidos de comentario. Tampoco lo hizo la oficina de prensa de la ciudad Estado.

La Defensa Civil de Dubái expresó que todos los residentes del edificio fueron evacuados sin incidente.

Expertos en incendios estaban en el edificio, revisando balcones y examinando los daños causados por las llamas. En una carta a los inquilinos, Emaar informó que “está en desarrollo una investigación profunda” sobre el incendio, y que podrán regresar a sus moradas tan pronto las autoridades den luz verde.

Las llamas ascendieron por un lado del edificio, mientras que las otras fachadas parecían intactas. Particularmente parecía dañado el cuarto piso.

El fuego estalló a eso de las 2:30 a.m. y enseguida guardias y caseros corrieron por cada piso para revisar cada apartamento, reveló el residente. La Defensa Civil de Dubái afirmó que llegó al lugar “cinco minutos después de que nuestra sala de operaciones recibió el alerta a las 3:11 a.m.”