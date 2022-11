“Herido de muerte” el PPD, asegura el alcalde de Comerío

El alcalde de Comerío, Josian Santiago, quien fue designado mediador en la división del Partido del Popular Democrático (PPD) ante las enmiendas propuestas al reglamento de la colectividad, reconoció que el consenso hacia la Asamblea de Reglamento del próximo domingo, 13 de noviembre, es de “vida o muerte”.

El líder popular aseguró que ser una opción de triunfo en las próximas elecciones, debe ser la meta de la colectividad en este proceso en que se espera participen alrededor de 500 personas. Reconoció que hay debilidad en el partido desde las pasadas elecciones cuando solo alcanzaron el 32% del voto del electorado.

“Lo que hagamos tiene que ser, no importa quien prevalezca, si se da un proceso de elección, si se va a elegir una presidencia, si se va dar una reorganización, que quienes o quien resulte seleccionado reciban un partido fuerte, que sea una opción de triunfo en las próximas elecciones. En esa discusión yo le he dicho a cada uno de lo que estamos en el proceso, que me atrevería a decir que es de vida o muerte para el Partido Popular”, señaló Santiago.

Pasado este proceso interno del partido, Santiago espera que el PPD sea una alternativa viable electoralmente. Sin embargo, aseguró que “hay que darle contenido” a una propuesta que fortalezca la colectividad en tiempos en que manifiesta que hay desconfianza entre unos y otros dentro del Partido.

“En ese sentido le he dicho a cada uno de ellos que no pueden enfocarse en esta batalla únicamente. Tú puedes prevalecer en esta batalla, pero si el proceso va lacerando esa unidad y va pisando callos exageradamente, lo que puedes esperar es un partido herido de muerte”, sostuvo.

Dijo que como parte de su encomienda se ha reunido con varios de los protagonistas de la controversia en el partido y que entiende que para mañana ya pudiera estar ofreciendo un informe. Mientras, le pidió espacio al pueblo popular y a compañeros que hacen campaña en contra de la Asamblea de Reglamento, que le paermitan terminar el proceso.

“Hay mucha preocupación por todo lo que ha pasado y yo sé que hay hambre de que podamos tener una postura al unísono. Ese sentido le pediría a los compañeros que están dentro del partido haciendo este tipo de señalamientos que nos den la oportunidad para que puedan escuchar”, apuntó.

Rechazó, en tanto, que el proceso sea amañado, sino que el calendario que estableció la Junta de Gobierno complicó el diálogo y generó situaciones entre los miembros de la colectividad.

De igual manera, dijo que es una posibiliad que las votaciones de esta elección en la Asamblea de Reglamento sean divididas.

“La asamblea es soberana, así que en efecto pudiera darse. Allí sobre la discusión ese mismo día de la asamblea, se discutió el hecho que se puedan ver por separado cada una de las enmiendas. La realidad es que habría que tomar en cuenta la cantidad de enmiendas que se están presentando, llevarlas una a una, sería un tanto más complicado, así que estamos viendo todo eso”, apuntó.

“Cualquier acuerdo que pudiéramos nosotros elaborar dentro de esta mesa de diálogo tiene que darse dentro de la parte procesal y en ese sentido es lo que me ocupa en el día de hoy, ver cómo y hasta dónde puede llegarse en ese consenso y cómo se puede dar dentro de lo que es el trámite reglamentario. En eso estamos trabajando hoy”, aseguró.

Por otra parte, el alcalde descartó categóricamente una aspiración a la gobernación por el PPD.

“Contamino el proceso si estuviese interesado. En lo absoluto, no tenemos ningún interés en candidatura mas allá de mi gestión que continúo realizando como alcalde de Comerío. Debemos entender que aunque es legítimo que una persona u otra tenga aspiraciones, también tiene que haber aquellos que estén en el colectivo, que le den fortaleza a la institución y en ese sentido cuando tú tienes ambiciones de unos o de otros, es necesario que haya también un llamado a que miremos por encima de los intereses personales el interés del colectivo”, dijo.

“Yo a lo que aspiro es a trabajar con las personas que resulten electas en este proceso de elección, atrabajar en ese nuevo proyecto político, esa nueva propuesta que debe tener el partido popular que queremos dar en el 2024″, indicó.

La Asamblea de Reglamento del PPD se efectuará este próximo domingo 13 de noviembre desde la 1 de la tarde en el Caribbean Convention Center, ubicado en la carretera número 1 entre Caguas y Guaynabo.