Costa este de Florida bajo vigilancia de huracán por paso de la tormenta subtropical Nicole

El Centro Nacional de Huracanes (CNH), emitió una vigilancia de huracán para una franja de la costa este de la Florida y parte de las Bahamas debido al paso de la tormenta subtropical Nicole.

El informe de las 11:00am indica que el fenómeno se encuentra en la latitud 26.3 norte, 69.6 oeste. El sistema se mueve 9 millas por hora hacia el noroeste y tiene vientos máximos sostenidos de 45 mph.

Se espera que la tormenta subtropical Nicole que se formó en el océano Atlántico se convierta en huracán sobre las Bahamas antes de golpear la costa este de Florida el miércoles, un día después de las elecciones, dijeron los meteorólogos.

Se emitieron alertas de huracán para el noroeste de Bahamas y la costa atlántica de Florida, desde Hallandale Beach, al norte de Miami, hasta el norte de Daytona Beach, así como tierra adentro hasta el lago Okeechobee, informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami.

El lunes en la mañana, la tormenta estaba a unos 890 kilómetros (555 millas) al este del noroeste de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas por hora), dijo el centro de huracanes.

“No se descarta que Nicole cobre fuerza de huracán, especialmente si tomamos en cuenta lo caliente que están las aguas cerca de las Bahamas”, expresó el centro.

“Debemos enfatizar, sin embargo, que independientemente de la intensidad que tenga Nicole, su enorme tamaño probablemente causará fuertes vientos, marejadas y lluvias en gran parte del noroeste de Bahamas, Florida, y la costa suroriental de Estados Unidos la próxima semana”, añadió.

Los expertos recomendaron a los habitantes del centro de Bahamas, Florida y el sureste de Estados Unidos que monitoreen el progreso de la tormenta. Es probable que al final del lunes se emitan más alertas, indicó la agencia.

“Realmente no comenzaremos a ver ningún impacto significativo de Nicole hasta el martes por la noche o el miércoles, por lo que no debería tener un gran impacto en las operaciones de votación mañana”, dijo el especialista en huracanes Phillippe Papin a The Associated Press.

“Desafortunadamente, esta será una tormenta muy grande, con un campo de viento muy grande en el lado norte. Esto va a causar un oleaje bastante considerable, marejadas ciclónicas potencialmente peligrosas en algún lugar a lo largo de la costa este de Florida, fuertes lluvias y vientos probablemente significativos en una gran área de la costa este de la península de Florida”, agregó Papin.

Se prevé que la tormenta causará fuertes lluvias en el noroeste de Bahamas de martes a jueves, y que entre mediados y fines de semana impacte a Florida y otras zonas costeras de Estados Unidos.

Gran parte de Florida todavía se está recuperando del destructivo huracán Ian, que azotó la parte suroeste del estado el 28 de septiembre como un fuerte huracán de categoría 4.

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre.