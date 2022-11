“El último deseo mío es que ella aparezca viva”, clama esposo de la mujer arrastrada por una crecida en Juncos

Manuel Agosto, el esposo de la mujer que fue arrastrada por una crecida de la quebrada La Ceiba en Juncos, clama para que Leila Sierra Rohena aparezca con vida.

“Te lo digo con el corazón en la mano, el último deseo mío es que ella aparezca viva. Si ella aparece viva, si tengo que ciudarla, la cuido como ella esté, pero que aparezca viva”, dijo Agosto a Telenoticias al punto del llanto.

La mujer fue arrastrada ayer cuando intentó pasar el puente sobre el cuerpo de agua en la carretera 31 de Juncos, luego de regresar de la casa de su hija, a quien le llevaba una computadora. La mujer es residente de Canóvanas y trabaja para un Centro de Envejecientes en Gurabo.

Agosto reclamó que en el lugar no había visibilidad y tampoco vallas que hubiesen impedido el lamentable incidente.

“No fue que ella se tiró, que no vengan a decir que ella se tiró. No hay bloqueo. Cuando está lloviendo tanto, ella no tiene visibilidad y cuando se vino a dar cuenta ya estaba dentro del charco, no tenía break”, dijo.

Rafael Torres, coordinador de rescate del municipio de Juncos, explicó que en el momento que se disponían a hacer el rescate de la mujer con un vehículo pesado, un golpe de agua la sorprendió.

“Justamente en el preciso momento en que estábamos con la maquinaria de camino a trabajar y hacer el rescate vino, nuevamente un golpe de agua y, literalmente, caminando nosotros hasta el vehículo para hacer la extracción de la víctima, fue arrastrada por el golpe de agua”, señaló Torres.

Agosto, por su parte insistió en que se trató de “negligencia”.