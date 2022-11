Coalición de farmacias exige que no se incluya a Walgreens y CVS en el Plan Vital Suministrada.

Una coalición de grupos que representa a unas 850 farmacias le exigieron hoy, domingo, acción al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para que detenga la entrada de grandes cadenas como Walgreens y CVS a ofrecer servicios del Plan Vital.

La coalición, apoya por el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) denunciaron durante una conferencia de prensa la presión que están realizando estas dos empresas para “afectar a las farmacias de la comunidad en Puerto Rico”.

“Por dos décadas, las más de 850 farmacias de la comunidad han trabajado junto a la Administración de Seguros de Salud (ASES) para proveer los servicios de farmacia a cerca de 1.3 millones de pacientes médico-indigentes. Desde entonces, ASES y el Gobierno han realizado estudios que han demostrado los altos niveles de satisfacción con los servicios provistos por las farmacias de la comunidad y el amplio acceso que tienen los pacientes del Plan Vital en todos los municipios de la isla”, indicó Ivis González, presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Farmacias de Comunidad.

El director ejecutivo de Coopharma, Heriberto Ortiz Martínez, indicó que han pasado siete gobernadores distintos y “el compromiso del Gobierno con las farmacias de la comunidad y las pequeñas y medianas empresas ha garantizado el servicio al sistema por manos netamente puertorriqueñas por décadas, ya que ha sido la fórmula del éxito, validado directamente por la misma dependencia de ASES, a través de sus beneficiarios. Es importante recordar que Walgreens estuvo ya en el Plan de salud del gobierno y lo abandonó, cuando no estuvo de acuerdo con los ajustes tarifarios que realizó el gobierno en cuanto a los reembolsos a recibir. Sencillamente estas cadenas quisieron imponer su tarifario y al no ser aceptados por el gobierno, dejaron de servir a todos los puertorriqueños/as trastocando el servicio de todo un pueblo. Ahora que el mercado está estable y bien atendido, quieren volver a inestabilizar a un mercado que ya está bien servido por empresarios locales quienes en conjunto son mucho más que las farmacias de cadena y operan en municipios donde las grandes cadenas no prestan operan.”

Por su parte, el presidente de Farmacias Aliadas, Carlos Torrado explicó que “nuestros estudios reflejan que cerrarán 1 de cada 5 farmacias de la comunidad y se perderán cientos empleos de este sector. Hacemos un llamado urgente al Gobernador, al Secretario de Salud, al Secretario de Desarrollo Económico y a la Directora de ASES a que no den marcha atrás a la política pública que se ha mantenido por 20 años y que no trastoquen el acceso del paciente que tan bien ha funcionado y es la razón de ser del sistema”.

La presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes M. Aponte Rodríguez indicó que, “la entrada de estas cadenas extranjeras al Plan Vital destruiría y llevaría a la quiebra a cientos de farmacias de la comunidad. No podemos permitir que se continue destruyendo y poniendo obstáculos para el desarrollo y crecimiento de nuestros pequeños y medianos empresarios. Las Pymes son el corazón que mantiene la actividad económica en la isla y dejan sus ganancias aquí. Apoyamos el reclamo de las farmacias de la Comunidad, para que se mantenga el sistema como está ahora y no se trastoque lo que hasta ahora ha funcionado”.

Estas entidades aseguraron que los estudios reflejan que el sector de farmacias de la comunidad contribuye con más de 850 pymes, 14,000 empleos directos y 4,000 empleos indirectos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Cameron McKenzie Hertell abogó por que “el Senado apruebe y el Gobernador de Puerto Rico firme el RC de la C 410 que busca ordenarle a la ASES paralizar cualquier trámite o consideración sobre la apertura, modificación o conversión de la red de farmacia actual dentro del Plan Vital. A su vez, lo exhortó a que se reitere la política pública vigente de mantener inalterada la red de proveedores de farmacia existentes dentro del plan de salud del gobierno.”

González le pidió al Secretario de Desarrollo Económico que se mantenga firme apoyando a las empresas locales y no de paso al cabildeo de estas cadenas. “Las farmacias de comunidad son un componente importante en el sector de salud. No empecemos a debilitarlo con acciones que propendan el cierre y la desarticulación de una red de proveedores que excede los niveles de acceso y satisfacción. Ese no puede ser el legado que dejen a la isla” indicó la presidenta de la Junta de la Asociación.

La coalición en conjunto pidió que se deje inalterado la red de farmacia del Plan Vital que ha funcionado bien por más de veinte años y que no se atente contra empresas puertorriqueñas que le están sirviendo al país.